Anita Lipnicka pokazała córkę w dniu jej 18. urodzin. Złożyła jej wyjątkowe życzenia. Te słowa topią serce

Anita Lipnicka w swoim wpisie na Instagramie wspomniała jeden z najważniejszych dni swojego życia. Dzień, kiedy na świat przyszła jej córka Pola. Anita Lipnicka i John Porter przez 12 lat szli przez życie w parze. Łączyła ich scena i dom. Od wielu lat nie są już razem, ale na zawsze połączyła ich córka, która 23 lutego obchodziła swoje 18. urodziny. O Poli zrobiło się głośno, gdy kilka tygodni temu dumna mama wrzuciła do sieci filmik ze studniówki. Teraz piosenkarka ponownie skorzystała z okazji, by pochwalić się córką.

Anta Lipnicka złożyła córce piękne życzenia. Pola Porter skończyła 18 lat

"23 lutego 2006 roku, w jednym z warszawskich szpitali, przyszła na świat maleńka dziewczynka, która odmieniła moje życie. Urodziła się dokładnie o 18:35 do dźwięków piosenki José Gonzáleza “Heatbeats”, płynącej z głośnika przenośnego radia, jakie towarzyszyło mi podczas wielogodzinnego porodu... Zima wtedy była piękna - za oknami wirujące płatki śniegu, wszędzie biało i czysto... Jakby świat wstrzymał oddech i ustał na moment w zaczarowanej kapsule czasu... Nie wiem jak, kiedy to zleciało, ale dziś ta dziewczynka kończy 18 lat!" - wspomina Anita Lipnicka w poście.

To poruszające wspomnienie jest wstępem do pięknych życzeń, jakie złożyła wchodzącej w dorosłość córce. "Kochana moja córeczko. Leć wysoko, sięgaj gwiazd, gorących słońc i alabastrowych księżyców. To wszystko jest Twoje. Niebo i ziemia. Nie lękaj się. Ufaj swojej melodii. Oddychaj. Kocham Cię, mama". Do tych życzeń dołączyło wielu fanów artystki. My również składamy najserdeczniejsze życzenia - pięknego życia i spełnienia marzeń.

