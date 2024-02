Anita Lipnicka o planach córki. Pola Porter chce wyjechać do Holandii

Anita Lipnicka słynie nie tylko z kapitalnego głosu, lecz także z niesamowitej urody. Nie ma wątpliwości, że tę odziedziczyła po niej córka Pola Porter, której ojcem jest znany muzyk John Porter. Była wokalistka Varius Manx była z nim w związku przez 12 lat. W 2006 roku na świat przyszła ich córka. O Poli już było głośno. Już ponad roku temu pisaliśmy o tym, że córka Anity Lipnickiej została modelką.W tym roku Pola Porter zdaje maturę. Wiele wskazuje na to, że wkrótce wyjedzie z Polski. - Zdaje rozszerzoną matematykę na maturze, składa papiery do czterech uczelni w Holandii na kierunki związane z biznesem i administracją. Marzy o tym, by studiować w Amsterdamie albo w Rotterdamie i w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi artystycznymi zawodami. Jest bardzo pragmatyczna, bardzo poukładana, ambitna i obowiązkowa. Jest jakby naszym przeciwnym biegunem - zdradziła Anita Lipnicka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Zanim jednak dojdzie do egzaminu dojrzałości i rozpoczęcia studiów, musi odbyć się studniówka.

Córka Anita Lipnickiej zrobiła furorę na studniówce. Pola Porter jak Jessica Biel

Pola Porter także wzięła udział w zabawie, która tradycyjnie odbywa się sto dni przed maturą. Córka Anity Lipnickiej na studniówce zrobiła prawdziwą furorę. Dumna mama zamieściła na Instagramie krótki filmik z Polą. Dziewczyna wygląda zjawiskowo, co natychmiast dostrzegli internauci. "Piękna, śliczna, cudowna" - zachwycali się. "Piękna córa po Mamusi" - stwierdził jeden z użytkowników Instagrama. - I po tatusiu - odparła z uśmiechem Anita Lipnicka, co potwierdziła także część internautów. Niektórzy z kolei twierdzili, że Pola Porter wygląda jak Jessica Biel! Też widzicie to podobieństwo? W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Anity Lipnickiej i Poli Porter.