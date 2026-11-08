Lady Pank upamiętniło ofiary zamachu w Krakowie. Poruszający gest na koncercie w Radomiu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-11-08 10:40

Sobotni zamach w centrum Krakowa z 7 listopada wstrząsnął całą Polską. 24-letni napastnik wjechał autem w głąb miasta i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, zabijając sześć osób. Na ten niewyobrażalny dramat szybko zareagowali artyści, a występujący tego wieczoru w Radomiu zespół Lady Pank zdobył się na wyjątkowy gest.

Dramatyczne doniesienia z Małopolski obiegły polskie media w sobotnie popołudnie 7 listopada. Pierwsze komunikaty mówiły o kilkunastu osobach rannych podczas strzelaniny na słynnym Rynku Głównym, w samym sercu Krakowa. Wkrótce wyszło na jaw, że ogień otworzył jadący samochodem 24-letni Michał O., mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Jego atak kosztował życie sześć osób, a kilkanaście kolejnych trafiło do szpitala z ranami postrzałowymi. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch ścigających sprawcę policjantów, z których jeden zdołał ostatecznie obezwładnić napastnika. Sam Michał O. również przebywa obecnie w placówce medycznej z powodu odniesionych obrażeń.

Śledczy szybko ustalili, że przed rozpoczęciem morderczego rajdu 24-latek dopuścił się zbrodni w swoim miejscu zamieszkania. Gdy w sobotni wieczór służby wkroczyły do jego mieszkania, odkryły tam zwłoki trojga członków rodziny zamachowca: jego ojca, matki oraz siostry. W obliczu tych wstrząsających zdarzeń prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o wprowadzeniu dwudniowej żałoby narodowej, która rozpoczyna się w niedzielę 8 listopada.

Najnowsze i stale aktualizowane doniesienia na temat krwawego dramatu w stolicy Małopolski są dostępne w dedykowanej relacji dotyczącej bieżących informacji o tragedii w Krakowie.

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Zespół Lady Pank i Jan Borysewicz oddali hołd ofiarom zamachu w Krakowie

Wstrząsające wydarzenia wywołały falę komentarzy wśród polskiej opinii publicznej oraz przedstawicieli świata kultury. Na szczególne upamiętnienie poszkodowanych zdecydowała się legendarna formacja Lady Pank, wyrażając swoją solidarność z ofiarami.

W sobotę 7 listopada muzycy występowali przed publicznością zgromadzoną w Radomiu. Podczas wydarzenia do fanów zwrócił się Jan Borysewicz, przyznając otwarcie, że grupa poważnie wahała się, czy w obliczu takich wiadomości w ogóle powinna pojawiać się na scenie. Koncert ostatecznie się odbył, a artyści zadedykowali wszystkim zabitym oraz rannym w krakowskim ataku swój słynny przebój „Mała wojna”. W trakcie tego wykonania w hali Enea Radomskie Centrum Sportu zapadła zupełna cisza, a poruszeni widzowie rozświetlili mrok wyłącznie latarkami włączonymi w telefonach.

Ciężko dzisiaj grać, bo wiecie co się stało w Krakowie. Wielka tragedia. Wszyscy rozmawialiśmy z zespołem przed koncertem, przed wyjściem tu na scenę. Naprawdę jest nam bardzo ciężko grać ten koncert, ale wspieramy wszystkich tych, którzy ucierpieli i współczujemy tym wszystkim, tym bliskim, którzy zginęli w tym napadzie, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie chciałbym teraz zadedykować ten utwór dla tych wszystkich poszkodowanych, "Małą Wojnę" - powiedział ze sceny Jan Borysewicz.

Każdy, kto znajduje się w kryzysie i potrzebuje wsparcia, nie musi zostawać ze swoimi problemami sam. Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, myślące o odebraniu sobie życia lub chcące udzielić pomocy komuś zagrożonemu samobójstwem, mogą skorzystać z całkowicie darmowych linii wsparcia.

Dla dzieci i młodzieży uruchomiono telefon zaufania pod numerem 116 111. Dorośli mogą natomiast szukać ratunku dzwoniąc pod numer 116 123 albo kontaktując się z Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222, gdzie wszystkie rozmowy są prowadzone bezpłatnie i z zachowaniem pełnej anonimowości.

Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz
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