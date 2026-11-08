Jak zginęła rodzina zamachowca z Krakowa? Ciała rodziców i siostry Michała O. leżały w łóżkach

Makabrycznego odkrycia dokonano wieczorem w sobotę 7 listopada, kiedy to funkcjonariusze weszli do lokalu w jednym z bloków w ścisłym centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. W mieszkaniu zajmowanym przez 24-letniego Michała O. policjanci natrafili na zwłoki trzech osób. W niedzielny poranek mundurowi oficjalnie potwierdzili, że zmarli to członkowie najbliższej rodziny 24-latka, a dokładnie jego 53-letni ojciec, 52-letnia matka i mająca 21 lat siostra.

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Śmierć rodziny Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nieoficjalne ustalenia

Jak wynika z najnowszych, nieoficjalnych informacji zdobytych przez portal Onet, sprawca najprawdopodobniej zaatakował członków swojej rodziny podczas snu. Na taki scenariusz wskazuje przede wszystkim specyfika odniesionych obrażeń, a także fakt, że zwłoki wszystkich trzech ofiar leżały bezpośrednio w łóżkach.

„Mogę potwierdzić, że osoby znalezione w tym mieszkaniu miały rany postrzałowe. Co do okoliczności, w jakich zginęły, będą jeszcze prowadzone czynności, które pozwolą to ustalić. Ciała zostały zabezpieczone do badań, które wykażą też datę i godzinę śmierci tych osób. Planowana jest sekcja zwłok i inne badania pod nadzorem prokuratora” - mówi Onetowi mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Według ustaleń przywołanego portalu wszyscy troje zginęli od strzałów oddanych w głowę.

Z kolei podinsp. Andrzej Fijołek, pełniący funkcję rzecznika Komendy Głównej Policji, poinformował o ujawnieniu na ciałach ran od kul. Wskazuje to, że bezpośrednią przyczyną zgonu było prawdopodobnie postrzelenie, a same zwłoki zostały już zabezpieczone na potrzeby dalszych analiz medycznych.

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Siedem sztuk broni w mieszkaniu zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego

Przez wiele godzin w lokalu czynności prowadzili prokurator, technicy kryminalistyki oraz policyjni kontrterroryści. Działania służb wymusiły tymczasową ewakuację lokatorów całego bloku ze względów bezpieczeństwa, jednak po zakończeniu akcji ludzie mogli już spokojnie wrócić do swoich domów.

Funkcjonariusze przekazali również informację o zabezpieczeniu na miejscu aż siedmiu sztuk broni. Obecnie śledczy realizują kolejne działania, których celem jest dokładne odtworzenie przebiegu tych tragicznych zdarzeń oraz pełne wyjaśnienie okoliczności zgonu trzech osób.

Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu. Kim jest 24-letni Michał O.?

Wspomniany 24-letni Michał O. to mężczyzna, który w sobotę po godzinie 15 wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Bilans tego krwawego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz szesnaście osób rannych, wliczając w to samego sprawcę.

Napastnika ujęto w okolicach skrzyżowania ulic Dietla oraz Stradomskiej, gdzie doszło do wymiany ognia z patrolem. Interweniujący policjanci postrzelili agresora, który w stanie krytycznym trafił do szpitala i według relacji wojewody małopolskiego przeszedł tam już kilka operacji.

Teraz organy ścigania intensywnie badają, co dokładnie zaszło w mieszkaniu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego oraz jak wyglądała chronologia zdarzeń poprzedzających atak w Krakowie.