To rodzice i siostra sprawcy masakry w Krakowie! Trzy ciała z ranami postrzałowymi. W mieszkaniu znaleziono arsenał broni!

Noc grozy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie żyją rodzice i siostra napastnika

Kiedy w sobotni (7 listopada) wieczór Polska żyła doniesieniami o krwawej strzelaninie w centrum Krakowa, kilkaset kilometrów dalej policjanci dokonali wstrząsającego odkrycia. W jednym z mieszkań w bloku w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego znaleziono ciała trzech osób. Wszystkie należały do najbliższej rodziny 24-letniego sprawcy masakry, Michała O.

Początkowo służby nie potwierdzały oficjalnie tożsamości zmarłych. Teraz policja rozwiała wątpliwości.

– Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie – przekazała policja.

Rany postrzałowe i siedem sztuk broni w mieszkaniu

Okoliczności śmierci całej trójki są wstrząsające. Wszystko wskazuje na to, że rodzice i siostra napastnika zginęli od kul.

– Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań – poinformowali funkcjonariusze.

Podczas oględzin mieszkania policjanci natrafili również na broń. I to nie jeden czy dwa egzemplarze. Zabezpieczono aż siedem sztuk broni!

Na razie nie wiadomo, do kogo należały ani czy którejkolwiek z nich użyto do zabicia trzech osób. To będą musiały wyjaśnić dalsze badania i ekspertyzy.

Ewakuacja mieszkańców! Kontrterroryści pracowali przez całą noc

Odkrycie w bloku postawiło na nogi służby w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejsce skierowano policyjnych kontrterrorystów, techników kryminalistycznych i prokuratora. Rozpoczęły się szczegółowe oględziny i zabezpieczanie śladów.

Sytuacja była na tyle poważna, że ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o ewakuacji mieszkańców budynku. Lokatorzy musieli opuścić swoje mieszkania, a policjanci przez całą noc prowadzili czynności.

Dopiero po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do domów.

Policja przeszukuje kolejne miejsca. Śledztwo trwa

Na tym jednak działania funkcjonariuszy się nie zakończyły. Policja potwierdza, że prowadzone są kolejne przeszukania.

– Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają – przekazali funkcjonariusze.

Makabryczne odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpiło zaledwie kilka godzin po masakrze w Krakowie. W sobotę po godz. 15 uzbrojony 24-latek otworzył ogień do przypadkowych ludzi w centrum miasta. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Napastnik został postrzelony i zatrzymany przez policjantów.

Teraz śledczy badają również śmierć jego rodziców i młodszej siostry. Kluczowe będzie ustalenie, czy zostali zamordowani jeszcze przed wyjazdem 24-latka do Krakowa i czy ich śmierć ma bezpośredni związek z późniejszą strzelaniną.

Na razie policja nie wskazała oficjalnie osoby odpowiedzialnej za śmierć całej trójki. Postępowanie trwa.