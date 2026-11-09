Zamach w Krakowie. Prezydent ogłasza poważne zmiany po tragedii

Zamach w Krakowie wstrząsnął Polakami w miniony weekend. Szaleniec strzelał na Rynku Głównym. W stolicy Małopolski zginęło sześć niewinnych osób. W poniedziałek spłynęły do nas informacji o śmierci sprawcy. Co więcej - w domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto ciała jego rodziców i siostry.

Relacja na żywo z najważniejszymi informacjami po tragedii w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Bądź na bieżąco!

37

Prezydent Torunia zabrał głos po tragedii w Krakowie

- Dziś wieczorem Toruń rozświetlił się na biało i niebiesko. W barwach Krakowa, ale przede wszystkim w geście solidarności z jego mieszkańcami, których dotknęła wczorajsza tragedia - napisał 8 listopada prezydent Paweł Gulewski w mediach społecznościowych.

Wcześniej gospodarz grodu Kopernika poinformował o zmianach, które czekają mieszkańców i gości. W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 7 listopada w Krakowie, w miniony weekend zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Głównym tematem narady było wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Toruń, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Staromiejskiego oraz miejsc organizacji wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i sportowych.

- Podczas spotkania omówiliśmy dotychczasowe działania prewencyjne, ustaliliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniami, które w dłuższej perspektywie mają zwiększyć poziom ochrony przestrzeni publicznej - wyjaśnił Gulewski w komunikacie, zamieszczonym na profilu na Facebooku.

- Jedną z najważniejszych decyzji podjętych podczas posiedzenia było wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń ograniczających możliwość nieuprawnionego wjazdu pojazdów do najbardziej uczęszczanych części Zespołu Staromiejskiego. 8 listopada zaplanowaliśmy rozmieszczenie mobilnych barier technicznych, w tym pojazdów miejskich spółek, które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów na Starówkę. Rozwiązania te mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego dostępu dla służb ratunkowych - przekazał prezydent Torunia.

- Równocześnie zwiększyliśmy liczbę patroli Policji i Straży Miejskiej na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz w innych miejscach o dużym natężeniu ruchu mieszkańców i turystów. Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony organizacji wydarzeń publicznych, obiekty handlowe oraz najważniejsze przestrzenie miejskie - dodał.

Czytaj też: Naszywki na stroju zamachowca z Krakowa pod lupą śledczych. Rzeczniczka MSWiA zabiera głos

Zespół pracuje nad zmianami

Paweł Gulewski powołał zespół roboczy, którego zadaniem jest przygotowanie propozycji trwałego wzmocnienia zabezpieczeń Zespołu Staromiejskiego. Analizowane są m.in. możliwości montażu dodatkowych słupków automatycznych, stałych barier technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko nieuprawnionego wjazdu pojazdów do przestrzeni przeznaczonych przede wszystkim dla pieszych.

Do wtorku, 10 listopada, zespół ma przedstawić harmonogram oraz szacunkowe koszty realizacji drugiego etapu montażu słupków zabezpieczających w rejonie Rynku Nowomiejskiego i przyległych ulic.

Podobnej analizie poddawane są tereny wokół najważniejszych miejskich obiektów, w których odbywają się koncerty, wydarzenia sportowe, konferencje i imprezy masowe, w tym Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń, lodowiska Tor-Tor oraz Motoareny.

- Służby miejskie wspólnie z Policją i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracują również nad dodatkowymi rozwiązaniami dotyczącymi wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Obejmują one m.in. uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, wydarzenia festiwalu ToruńCAMERIMAGE, koncerty w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń oraz Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy, który rozpocznie się 20 listopada - czytamy we wpisie Gulewskiego.

23