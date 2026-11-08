To uzdrowisko skrywa niezwykłą tajemnicę. Znajduje się tam Dworek Prezydenta RP

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-08 8:48

Ciechocinek od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich turystów i kuracjuszy. Choć to położone niedaleko Torunia uzdrowisko kojarzy się przede wszystkim z sanatoriami i tężniami solankowymi, kryje też mniej znane oblicze. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że na terenie kurortu mieści się historyczny Dworek Prezydenta RP.

Ciechocinek i jego atrakcje. Uzdrowisko to nie tylko tężnie solankowe

Położony w województwie kujawsko-pomorskim Ciechocinek należy do najbardziej znanych polskich uzdrowisk i regularnie gości kuracjuszy z całego kraju. Miasto słynie głównie z zabiegów leczniczych, licznych sanatoriów oraz monumentalnych tężni solankowych. Kurort oferuje jednak znacznie więcej niż tylko rehabilitację połączoną z odpoczynkiem. To także świetny kierunek na jednodniową wycieczkę, romantyczny spacer we dwoje lub krótki wypad na weekend.

Odwiedzający mogą podziwiać tu barwne dywany kwiatowe, zabytkową architekturę oraz spacerować po utrzymanych w świetnym stanie parkach. Wszystkie te atrakcje pozwalają poczuć wyjątkowy klimat dawnego kurortu, a jedną z najciekawszych budowli w mieście jest Dworek Prezydenta RP.

Jak powstał Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku? Tam nocował Józef Piłsudski

Początki prezydenckiej rezydencji w Ciechocinku datuje się na 1932 rok, kiedy do miasta przyjechał ówczesny prezydent Ignacy Mościcki. Polityk spędził na wypoczynku w lokalnym Domu Zdrojowym cały miesiąc. Uzdrowisko zrobiło na nim tak ogromne wrażenie, że narodziła się koncepcja budowy specjalnej siedziby dla głowy państwa.

Budynek wzniesiono z dala od gwaru uzdrowiska, na obrzeżach sosnowego parku, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 2 lipca 1933 roku. Sam Ignacy Mościcki ostatecznie nigdy nie skorzystał z nowej rezydencji, ale obiekt gościł inne wybitne postacie.

W 1934 roku na jedną noc zatrzymał się tam marszałek Józef Piłsudski, natomiast w sierpniu 1939 roku w dworku odpoczywała pisarka Maria Dąbrowska. Podczas II wojny światowej obiekt przejęło gestapo, czyniąc z niego swoją siedzibę. W późniejszych dziesięcioleciach budynek zmieniał swoje przeznaczenie, a przez pewien czas w jego murach działało nawet przedszkole. Po przejściu generalnego remontu rezydencję otwarto na nowo 2 maja 2003 roku i dziś funkcjonuje ona jako ośrodek informacyjno-edukacyjny.

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Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku

Jasny Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku z dachem z czerwonej dachówki wśród drzew. O tej atrakcji przeczytasz na SE.
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Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku. Godziny i zasady zwiedzania

Turyści mogą oglądać prezydencki dworek od środka, ale muszą podporządkować się określonym wymogom bezpieczeństwa. Przed przekroczeniem bramy trzeba pokazać dokument tożsamości i dobrowolnie przejść procedurę weryfikacji przez pracowników ochrony, którzy spisują imię, nazwisko oraz numer dowodu. Szczegółowy harmonogram dni i godzin otwarcia obiektu widnieje na oficjalnym portalu prezydent.pl.

W poniedziałki i piątki o godzinach 14.30, 15.00 oraz 15.30 do obiektu wchodzą wyłącznie wycieczki szkolne, grupy zorganizowane i kuracjusze z sanatoriów, przy czym wymagana jest lista obejmująca co najmniej 10 osób.

We wtorki i środy w godzinach 14.30, 15.00 oraz 15.30 odbywa się zwiedzanie z przewodnikiem, na które wcześniej trzeba odebrać darmowy bilet wstępu w Informacji Turystycznej przy ulicy Zdrojowej 2B.

W czwartki o godzinach 14.30, 15.00 oraz 15.30 możliwe jest indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem, a chętni zapisują się u pracownika ochrony przy głównej bramie za okazaniem dowodu osobistego, na 15 minut przed wejściem danej grupy.

 
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