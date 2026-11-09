Cała Polska żyje sobotnią tragedią na Rynku Głównym w Krakowie. Tętniące życiem centrum, odwiedzane codziennie przez tysiące mieszkańców oraz turystów, nagle stało się miejscem krwawego ataku, gdy uzbrojony sprawca zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W wyniku tych dramatycznych zdarzeń śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście innych odniosło rany.

W poniedziałek, dwa dni po dramatycznych wydarzeniach, odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli władz oraz służb mundurowych, którzy ujawnili nowe szczegóły akcji ratunkowej i plany dotyczące ochrony centrum.

Przekaz płynący ze spotkania jest jasny, a krakowski Rynek zostanie teraz objęty nadzwyczajnym nadzorem służb.

Atak na Rynku w Krakowie. Wojewoda małopolski o czasie reakcji służb

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami wojewoda małopolski zwrócił uwagę na to, że służby ratunkowe zareagowały na dramat w centrum Krakowa błyskawicznie.

Zaledwie sześć minut od pierwszego alarmu wystarczyło, by na Rynku pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz Państwowa Straż Pożarna. Do działań ratowniczych zadysponowano również załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się walka o życie ofiar. W tym samym czasie, gdy medycy opatrywali rannych, policjanci prowadzili akcję mającą na celu obezwładnienie uzbrojonego strzelca.

Przedstawiciel rządu w terenie zaznaczył jednak wyraźnie, że nawet tak szybka interwencja nie zamyka tematu poprawy obecnego systemu zabezpieczeń.

„Nie oznacza to jednak, że nie musimy i nie powinniśmy podjąć dyskusji na temat tego, jak jeszcze bardziej zabezpieczyć przestrzeń krakowskiego Rynku, tak aby w jeszcze większym stopniu zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i turystom” – zaznaczył wojewoda małopolski.

Wzmożone patrole w Krakowie. Komendant Artur Bednarek zapowiada zmiany na Rynku

O pierwszych konkretnych krokach poinformował komendant Artur Bednarek. Zgodnie z jego słowami, na Rynek Główny oraz przyległe do niego ulice trafi znacznie więcej policyjnych patroli.

Policyjne radiowozy staną także bezpośrednio przy wjazdach na płytę Rynku. Takie rozmieszczenie sił ma zagwarantować błyskawiczną interwencję w razie zagrożenia oraz przywrócić spokój mieszkańcom i odwiedzającym miasto turystom.

„Chcemy, żeby służby były widoczne i przywracały mieszkańcom oraz turystom poczucie bezpieczeństwa. To także realne bezpieczeństwo, bo dzięki obecności patroli reakcja będzie możliwa natychmiast” – podkreślił komendant Artur Bednarek.

Szef policji zagwarantował równocześnie, że wzmożone siły w tym rejonie to nie tylko chwilowa reakcja na zamach. Mundurowi będą pełnić służbę w ścisłym centrum miasta przez dłuższy okres.

„Nie poddamy się, nie oddamy przestępcom Krakowa” – zadeklarował stanowczo Artur Bednarek.

Nowe zabezpieczenia na Rynku Głównym w Krakowie. Krzysztof Jan Klęczar o analizach

Sobotni dramat wywołał na nowo dyskusję o tym, czy jedno z najpopularniejszych turystycznie miejsc w kraju posiada odpowiednią ochronę przed tego typu zamachami.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar wskazał na potrzebę rozmów o lepszej ochronie przestrzeni publicznej. Na ten moment nie podano jednak żadnych konkretnych dat ani szczegółowych rozwiązań technicznych, które miałyby zostać wdrożone.

Temat lepszej ochrony Rynku podjęto już podczas niedzielnych rozmów. Włodarze Krakowa zadeklarowali, że przeanalizują dostępne opcje pozwalające skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz przyjezdnych.

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Strzelanina w Krakowie. Nowe szczegóły akcji ratunkowej i działań policji

Z danych przedstawionych przez wojewodę wynika, że pierwszy telefon informujący o strzelaninie odebrano w sobotę dokładnie o godzinie 15:00:15. Przez kolejne minuty dyspozytorzy centrum powiadamiania ratunkowego przyjęli około 40 podobnych wezwań.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej dotarli w rejon zdarzenia w niecałe dwie minuty, a przed upływem trzech minut od zgłoszenia na miejscu był już pierwszy radiowóz policji. Mundurowi natychmiast ruszyli do akcji, podczas której wywiązała się strzelanina z napastnikiem.

Karetki pogotowia zameldowały się na Rynku po czterech minutach, a minutę później do akcji wkroczyli strażacy. W działaniach wzięło udział w sumie aż 30 policyjnych patroli.

Pierwszej pomocy poszkodowanym udzielali również przypadkowi świadkowie zdarzenia, a wśród nich obecni w pobliżu lekarze na co dzień pracujący w Szpitalu Uniwersyteckim.

Pogrążony w żałobie Kraków stara się uporać ze skutkami tej krwawej masakry.

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Bilans ofiar masakry w Krakowie. Nie żyje sześć osób oraz 24-letni napastnik

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15. Wówczas uzbrojony 24-letni mężczyzna wjechał autem do ścisłego centrum Krakowa i otworzył ogień do przypadkowo napotkanych ludzi.

Uciekającego sprawcę ujęto w okolicach skrzyżowania ulic Dietla oraz Stradomskiej. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze postrzelili napastnika, który w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł nad ranem w poniedziałek, 9 listopada.

Atak szaleńca kosztował życie sześć osób. Jak podało w poniedziałek Radio Kraków, w sześciu różnych placówkach medycznych nadal przebywało 15 poszkodowanych, a stan jednego z rannych policjantów lekarze wciąż oceniali jako ciężki.

W stolicy Małopolski cały czas trwa żałoba. Mieszkańcy próbują zrozumieć dramat, który wydarzył się w sercu ich miasta, i składają kwiaty oraz zapalają znicze na ulicach, by uczcić pamięć zamordowanych ofiar.