Federalna Służba Bezpieczeństwa informuje o rozbiciu polskiej siatki w obwodzie królewieckim

W środę, 11 listopada, rosyjska agencja Interfax opublikowała komunikat Federalnej Służby Bezpieczeństwa dotyczący akcji służb specjalnych w obwodzie królewieckim. Tamtejsi funkcjonariusze ogłosili, że udało im się wykryć i zlikwidować siatkę wywiadowczą pracującą dla Polski.

Podczas działań operacyjnych ujęto dwie osoby podejrzewane przez Rosjan o współpracę z polskim wywiadem wojskowym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wobec których zastosowano już tymczasowy areszt.

Według doniesień FSB aresztowani zbierali oraz przesyłali dane na temat rosyjskiego wojska. W kręgu ich zainteresowań znajdowały się przede wszystkim obiekty militarne i pracownicy Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Rosyjscy funkcjonariusze utrzymują ponadto, że podejrzani gromadzili wiedzę o warunkach społeczno-gospodarczych w obwodzie królewieckim oraz realizowanej tam polityce społecznej i migracyjnej.

Warto zaznaczyć, że wszystkie te informacje opierają się wyłącznie na przekazie rosyjskiej FSB i nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Rosyjska FSB stawia zarzuty szpiegostwa i nakłada zakaz wjazdu na siedmiu Polaków

Z oficjalnego oświadczenia rosyjskich służb wynika, że dwie ujęte osoby usłyszały zarzuty karne z artykułu 276 tamtejszego kodeksu karnego, który dotyczy szpiegostwa.

Sąd zdecydował o umieszczeniu obu podejrzanych w tymczasowym areszcie, choć w komunikacie pominięto informacje o ich tożsamości czy obywatelstwie. Federalna Służba Bezpieczeństwa nie ujawniła też żadnych dowodów potwierdzających rzekome powiązania zatrzymanych z polskim wywiadem, co uniemożliwia niezależną ocenę tych oskarżeń.

To jednak nie koniec kroków podjętych przez tamtejsze organy ścigania. Agencja Interfax przekazała, że funkcjonariusze FSB wyciągnęli konsekwencje wobec dziesięciu innych osób.

W tej grupie znalazło się siedmiu Polaków i trzech Rosjan, którym zarzuca się utrzymywanie relacji z polskimi służbami specjalnymi.

Wymienione osoby otrzymały formalne ostrzeżenia przed podejmowaniem aktywności, która może zostać zakwalifikowana jako szpiegostwo, zdrada stanu bądź niejawna współpraca z innym krajem.

Ponadto wobec siedmiu polskich obywateli zastosowano wieloletni zakaz wkraczania na obszar Federacji Rosyjskiej, choć nie sprecyzowano dokładnego czasu obowiązywania tej decyzji.

Wszystkie powyższe ustalenia bazują bezpośrednio na oświadczeniu FSB, które zacytowała rosyjska agencja Interfax.

Granica polsko-rosyjska oraz obwód królewiecki:

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Granica z obwodem królewieckim pod nadzorem policji i wcześniejsza akcja ABW

Komunikaty płynące z Moskwy zbiegają się w czasie ze zwiększoną gotowością służb po polskiej stronie pasa granicznego.

Według ustaleń radia RMF FM na terenach sąsiadujących z obwodem królewieckim bezterminowo stacjonują zwiększone siły policyjne. Podkomisarz Tomasz Markowski, pełniący funkcję rzecznika warmińsko-mazurskiej policji, tłumaczył, że wzmocnienie patroli wynika z ryzyka wystąpienia aktów dywersji oraz sabotażu.

Brakuje jednak jakichkolwiek przesłanek sugerujących, że wysłanie dodatkowych funkcjonariuszy ma bezpośredni związek z aresztowaniami, o których poinformowała FSB.

Należy przy tym zauważyć, że 5 listopada polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosiła ujęcie sześciu podejrzanych o pracę dla rosyjskiego wywiadu. Z ustaleń prokuratury wynika, że grupa nielegalnie wysyłała do Rosji podzespoły służące do wytwarzania broni i amunicji, co zakończyło się tymczasowym aresztowaniem czterech osób.

W chwili ogłoszenia komunikatu przez stronę rosyjską nie istniały żadne niezależne źródła, które mogłyby potwierdzić, że dwaj aresztowani w obwodzie królewieckim faktycznie pracowali dla polskich służb.