Krzysztof Ibisz na zdjęciach sprzed niemal 20 lat. Prezenter zdradza sekret swojego młodego wyglądu

Krzysztof Ibisz zaczynał karierę w TVP i Sejmie

Przyszły gwiazdor telewizji przyszedł na świat 25 lutego 1965 roku w Warszawie, a pasję do sztuki przejawiał już od dziecka. W 1988 roku Krzysztof Ibisz ukończył studia aktorskie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Dziesięć lat później, w 1998 roku, zdobył także dyplom studiów podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwsze kroki przed kamerą stawiał w Telewizji Polskiej, będąc gospodarzem między innymi znanego młodzieżowego formatu "5-10-15" oraz programu "Klub Yuppies". W 1991 roku zaliczył również epizod polityczny, kiedy to z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa zdobył mandat poselski do Sejmu I kadencji.

Po zamknięciu rozdziału parlamentarnego prezenter wrócił do branży medialnej. W 1997 roku dołączył do zespołu stacji TVN, gdzie powierzono mu prowadzenie teleturniejów "Zostań Gwiazdą" i "Gorączka Złota". Przełomowy okazał się rok 2000, w którym przeszedł do telewizji Polsat, by tam dalej rozwijać swoją działalność prezenterską.

Krzysztof Ibisz pracuje w Polsacie od ponad 25 lat. Kiedyś dostał propozycję, którą odrzucił!

Krzysztof Ibisz jako gwiazda Polsatu. Od "Awantury o kasę" do "Tańca z Gwiazdami"

Przejście do Polsatu w 2000 roku sprawiło, że Krzysztof Ibisz szybko wyrósł na jedną z głównych twarzy tej stacji oraz cenionego gospodarza widowisk rozrywkowych i teleturniejów. Ogromną popularność zapewniła mu prowadzona w latach 2002–2005 "Awantura o kasę", w której wyróżniał się dynamiką i nietypowym sposobem prowadzenia licytacji. Na swoim koncie zapisał także rolę gospodarza w teleturnieju "Gra w ciemno" oraz w reality show "Bar".

W następnych latach ugruntował swoją wysoką pozycję dzięki show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", którego współprowadzącym pozostaje nieprzerwanie od 2014 roku. Publiczność ceni go zarówno za pełen profesjonalizm, jak i za wyjątkową charyzmę przed kamerą. Poza stałymi pozycjami w ramówce prezenter regularnie otrzymywał zadanie prowadzenia najważniejszych imprez Polsatu, takich jak koncerty sylwestrowe, konkursy piękności czy festiwale muzyczne, w tym Sopot TOPtrendy Festiwal. Aktualnie znów można go oglądać w roli gospodarza reaktywowanej "Awantury o kasę".

Krzysztof Ibisz zdradza sekret młodego wyglądu

Niesłabnąca energia oraz wyjątkowo młody wygląd Krzysztofa Ibisza od dawna budzą ogromne zainteresowanie internautów i mediów, stając się też tematem licznych żartów. Gwiazdor reaguje na to z humorem i dużym dystansem, chętnie dzieląc się swoimi metodami na utrzymanie świetnej kondycji. Według niego kluczowe znaczenie mają zbilansowana dieta, regularny ruch oraz zachowanie balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym. Prezenter otwarcie przyznaje, że to właśnie aktywność fizyczna stanowi fundament jego planu dnia.

Prezenter konsekwentnie milczy jednak w sprawie sugestii, jakoby jego wygląd był zasługą zabiegów medycyny estetycznej. W jednej z rozmów z mediami Krzysztof Ibisz zaznaczył, że nie jest stuprocentowym zwolennikiem takich rozwiązań.

W życiu prywatnym gwiazdor Polsatu spełnia się jako ojciec czworga dzieci. Dwóch starszych synów to owoce jego dwóch wcześniejszych małżeństw, natomiast najmłodsze pociechy przyszły na świat w obecnym związku z żoną Joanną.

Wiesz, różne są sekrety przysłowiowej "wiecznej młodości", ale to równowaga między pracą a życiem, sport, wysypianie się i kochanie i bycie kochanym. To są chyba rzeczy, które sprzyjają, że jesteśmy wszyscy wiecznie młodzi - powiedział Ibisz dla Pomponika