Katarzyna Glinka straciła adopcyjną córkę. "Nigdy więcej jej nie zobaczę"

Katarzyna Glinka, znana widzom głównie z serialu "Barwy szczęścia", jest mamą dwóch synów, Filipa i Leona. Trzy lata temu, w ramach adopcji na odległość, aktorka została adopcyjną mamą Angel. Aktorka nie ograniczyła się do finansowego wsparcia. W 2024 r. poleciała do Afryki, by po raz pierwszy spotkać się z dziewczynką. Nie ukrywała wówczas, że już od chwili, gdy zobaczyła jej zdjęcie, poczuła z nią szczególną więź.

Teraz, z okazji Światowego Dnia Adopcji, Glinka opublikowała nagranie, w którym opowiedziała o dalszych losach Angel. Okazało się, że dziewczynka nie przebywa już pod opieką fundacji. Wróciła do swojej rodziny, przyjechała po nią babcia.

Katarzyna Glinka nie zobaczy już Angel. "Nie było mi łatwo"

Aktorka nie ukrywała, że zakończenie adopcji na odległość ma dla niej słodko-gorzki wymiar. Z jednej strony cieszy się, że Angel znalazła się w gronie najbliższych i może dorastać w rodzinnym domu. Z drugiej musi pogodzić się z myślą, że prawdopodobnie już nigdy nie spotka dziewczynki.

-Powiedziałam, że byłam adopcyjną mamą, dlatego że Angel spotkało coś najpiękniejszego, co mogło ją spotkać, czyli wróciła po nią babcia i zabrała ją do jej rodzinnego domu. Wierzę bardzo mocno w to, że kiedyś jej mama również dorośnie do roli mamy. Na razie jest jeszcze po prostu bardzo młodą dziewczyną. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że jednak Angel mogła wrócić do domu i że po prostu jest w gronie najbliższych. Dla mnie osobiście oznacza to, że nigdy więcej jej nie zobaczę. To było coś, z czym też musiałam się skonfrontować. Nie było mi łatwo, nie będę ukrywać. Niezmiennie bardzo się cieszę, że wróciła do swojego domu.

Glinka apeluje o pomoc dzieciom z Zambii

Katarzyna Glinka nie chciałaby, aby zakończenie jej adopcji na odległość oznaczało koniec wsparcia dla podopiecznych Fundacji Kasisi. Zwróciła się do osób, które wpłacały pieniądze z myślą o Angel, z prośbą o przekierowanie środków na inne potrzebujące dzieci.

-Bardzo was serdecznie proszę, żebyście weszli na stronę fundacji i być może te środki przekierowali na inne dziecko. Jest bardzo dużo nowych maluszków, niemowlaczków, które przybywają każdego dnia do Kasisi i są przez siostry zaopiekowane i ratowane.

Aktorka zapowiedziała również, że zamierza ponownie odwiedzić Zambię. Chce nadal pokazywać swoim obserwatorom ludzi, którzy na miejscu pomagają najmłodszym i najbardziej bezbronnym.

Będę wam wciąż chciała pokazywać, jak wspaniałych ludzi tam mamy, którzy zajmują się tymi bezbronnymi najmłodszymi.

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Kasia Glinka wywiad