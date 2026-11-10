Koszmarny czas u Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Idzie do sądu w sprawie dzieci. Mocne słowa pod adresem Roberta

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-10 20:22

Aneta i Robert Żuchowscy z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, naprawdę się rozstali. Mieli wielu fanów, którzy mocno kibicowali, aby żyli długo i szczęśliwie. Niestety, będzie rozwód i to "z hukiem". Aneta Żuchowska pokazała na Instagramie, jak teraz wygląda jej życie. Sądy, urzędy i kolejna zła wiadomość.

Po rozstaniu Anety i Roberta Żuchowskich nie widać końca trudnych emocji. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem: "Urzędy, sądy, sądy, urzędy". Jeszcze więcej wyjaśniła w komentarzu pod swoją publikacją. Nie ukrywa, że chce, by Robert był obecny w życiu ich dzieci. Padły naprawdę mocne słowa.

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" biega po sądach i urzędach

Rozstanie Anety i Roberta Żuchowskich odbiło się szerokim echem. Wcześniej pojawiły się doniesienia o trudnych okolicznościach zakończenia ich związku, groźbach i sprawie sądowej. Teraz Aneta ponownie zabrała głos w mediach społecznościowych. Jej najnowsza aktywność pokazuje, że ma na głowie kolejne formalności.

Na InstaStory zamieściła zdjęcie z numerem, które opatrzyła krótkim podpisem: "Urzędy, sądy, sądy, urzędy". W komentarzu pod swoim wpisem odniosła się do sytuacji dzieci i relacji z ich ojcem. Tak odpowiedziała jednej ze swoich fanek.

Przy rozstaniu czy nie, zostaje się chociaz przy dzieciach a nie ucieka jak tchórz kilkaset km do siostrzyczki , do tatusia , napewno są zadowoleni, szkoda , że dzieci bardziej go potrzebują, niż tatuś czy siostrzyczka. Szkoda, że muszę isc do sądu żeby przy nich był i korzystał z tego że nasze drzwi są otwarte dla niego dzień i noc.... bo dzieci to dzieci.

Z jej słów wynika, że zależy jej na tym, by Robert utrzymywał kontakt z dziećmi i uczestniczył w ich życiu. Kobieta twierdzi również, że musi zwrócić się w tej sprawie do sądu. Rozstanie Anety i Roberta Żuchowskich wyraźnie wiąże się z wyjątkowo trudnymi sprawami, które znacznie wykraczają poza zakończenie ich związku.

Na razie Robert nie odniósł się do tych konkretnych słów Anety. Nie znamy również szczegółów ewentualnego postępowania dotyczącego kontaktów z dziećmi.

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Uśmiechnięci Aneta i Robert Żuchowscy z dzieckiem na tle róż. O ich sądowej batalii przeczytasz na SE.
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