Jan Holoubek nakręcił serial o zbrodni połanieckiej. Teraz zdradza kulisy "Wśród nocnej ciszy"

Nadchodzący serial "Wśród nocnej ciszy" powstał na bazie reportażu Wiesława Łuki zatytułowanego "Nie oświadczam się" i przedstawia przerażającą historię opartą na prawdziwych wydarzeniach.

Jan Holoubek kręci seriale o ludzkich tragediach. Jak wybiera tematy?

Za kamerą nowej produkcji stanęli Jan Holoubek, kojarzony z tytułami "Heweliusz" i "Rojst", a także Maciej Kowalewski. Obaj twórcy odpowiadają zarówno za reżyserię, jak i za wspólne przygotowanie scenariusza. Choć pierwszy z wymienionych filmowców znany jest z sięgania po autentyczne ludzkie dramaty, w rozmowie z Eską zaznacza, że przy wyborze kolejnych projektów nie kieruje się żadnym sztywnym kluczem. "To jest tak, że nie ma jakiejś jednej matrycy na to, jak ja dobieram sobie tematy. Zawsze to jest tak, że scenariusz, który czytam, bo to się sprowadza po prostu do scenariusza, w jakiś sposób mną wstrząsa, powoduje, że zaczynam widzieć ten świat, w którym to się dzieje, czuć jego atmosferę i taką nieodpartą chęć po prostu zwizualizowania go za pomocą kamery" - twierdzi reżyser. Dodaje przy tym, że przenoszenie na ekran prawdziwych tragedii łączy się z ogromnym ciężarem odpowiedzialności.

- Ten kij ma dwa końce. Z jednej strony to są na ogół historie, które mają olbrzymią siłę rażenia i też taką siłę przyciągania widowni, bo widownia generalnie lubi te historie prawdziwe, tak to nazwijmy. No ale z drugiej strony pojawia się duża odpowiedzialność za to, co opowiadamy, jak to opowiadamy. Jako twórcy mamy pewną moc sterowania, że tak powiem, emocjami widzów, więc trzeba bardzo mocno rozważyć po prostu, jak coś opowiedzieć, żeby w miarę możliwości nie skrzywdzić kogoś, kto na to nie zasługuje.

Zbrodnia połaniecka w serialu "Wśród nocnej ciszy". Jan Holoubek o kulisach

Powody, dla których Jan Holoubek sięgnął po ten temat, mogą wywołać lekkie zaskoczenie, gdyż twórca zupełnie nie szukał taniej sensacji ani nie kalkulował, że widzowie kochają kryminały.

- Ja ten serial zrobiłem z wielu powodów, ale jednym z głównych jest chęć oddania hołdu ofiarom i rodzinie, która została po tym wszystkim, czyli matka i ojciec. Mam takie poczucie, że dużo mówimy o złu, które się wydarzyło, o mechanizmach i tak dalej, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby jakoś oddać hołd, uwiecznić tych ludzi, którzy zginęli. To jest moja motywacja - wyznaje reżyser.

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Koncentracja na samych ofiarach wcale nie wyklucza tego, że reżysera mocno intrygują również sprawcy oraz czarne charaktery. "Jako reżyser staram się zawsze uzasadnić obecność danej postaci na ekranie, nawet jak ona robi najgorsze rzeczy. I szukam w tych postaciach, tych negatywnych też, jakichś odcieni szarości i zawsze się zastanawiam jak to się dzieje, że człowiek jest w stanie wpaść na taki pomysł, żeby kogoś tak skrzywdzić. Gdybym nie szukał odpowiedzi na te pytania, to pewnie bym robił lżejsze filmy, ale to jest coś, co mnie bardzo interesuje i zastanawia, więc ja staram się nie przedstawiać w swoich produkcjach tych negatywnych postaci jako po prostu psychopatów, tylko szukam jakiegoś psychologicznego wytłumaczenia, dlaczego stało się tak jak się stało. Nie zawsze można znaleźć na to odpowiedź, ale warto jest grzebać" - podsumowuje filmowiec.

Pełną rozmowę Natalii Noweckiej z Janem Holoubkiem; a także grającymi głównych antagonistów Łukaszem Simlatem i Justyną Wasilewską; znajdziecie w serwisie story.eska.pl. Serial "Wśród nocnej ciszy" trafi zaś na platformę HBO Max już 13 listopada.

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