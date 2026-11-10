Autora "Brackiej" dzieliło kilka sekund od zamachu w Krakowie! Był tam z rodziną. "Ciała leżały przed samochodami"

W rozmowie z "Faktem" poeta opowiedział o tym, jak sekundy dzieliły go od tragedii. Michał Zabłocki nie od razu zrozumiał, co tam się tak naprawdę działo. Podejrzewał wypadek samochodowy, choć wyglądał on dla niego "dziwnie".

Autor Brackiej o krok od zamachu w Krakowie

Michał Zabłocki przejeżdżał z rodziną przez centrum Krakowa 7 listopada 2026 r. Znalazł się na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla niemal natychmiast po zakończeniu strzelaniny! Zobaczył policjanta, który klęczał obok zamachowca i opatrywał własną ranę.

Jechałem z rodziną przez to skrzyżowanie w momencie, w którym policjant, który już wcześniej postrzelił sprawcę, ukląkł obok niego i zaczynał opatrywać własną ranę. To było dosłownie kilka sekund po ostatnich strzałach.

W tamtej chwili Zabłocki nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. On i jego bliscy nie słyszeli strzałów. Dopiero później dotarło do niego, jak niewyobrażalna tragedia się wydarzyło i jak blisko niej się znalazł. Wielkie wrażenie zrobiło na nim zachowanie bohaterskiego policjanta, Jakuba Kulika, który pomimo własnych obrażeń, zajął się obezwładnionym napastnikiem.

Syn Aliny Janowskiej wychwala policjantów

Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że gdyby nie skuteczne działanie tych policjantów, którzy dziś walczą o życie, nie wiemy, jak ta sytuacja mogłaby się dalej rozwinąć. Przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest, ale nie zastanawiamy się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ktoś nie zareagował. Dzięki temu policjantowi być może żyjemy .

Autor słynnej "Brackiej" podkreślił również, że taka rewelacyjna interwencja policjanta wymaga wyszkolenia, zimnej krwi i ogromnej determinacji. Jak przyznał Zabłocki, dopiero rozmowy z osobami związanymi ze służbami pozwoliły mu lepiej zrozumieć skalę zagrożenia.

Poeta zareagował wierszem

Wydarzenia w Krakowie skłoniły syna Aliny Janowskiej także do refleksji nad tym, jak często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy świadkami czegoś niebezpiecznego. Czasem tuż obok nas może rozgrywać się wielki dramat. Michał Zabłocki zareagował na to wszystko wierszem "5 sekund 7 listopada", który opublikował na Facebooku. Utwór jest hołdem dla policjantów, którzy dla nas ryzykowali własnym życiem.

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