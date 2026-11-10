Para jak z obrazka, ale nie na parkiecie. Sołtysiewicz nie zatańczy z Gąsiewską w „Tańcu z Gwiazdami”. Wyjawił przyczynę

Jesienna odsłona „Tańca z Gwiazdami” przyniosła spore zaskoczenie, a czarnym koniem tej edycji nieoczekiwanie okazał się Jasper Sołtysiewicz. Odtwórca roli Justina w serialu „Barwy Szczęścia” z tygodnia na tydzień robi coraz większe postępy na parkiecie. Jego taneczne umiejętności spotykają się z uznaniem zarówno ze strony jurorów, jak i telewidzów, których głosy zapewniają mu udział w dalszych etapach programu. Już w najbliższą niedzielę aktor stoczy walkę o wejście do półfinału tego popularnego widowiska.

Jasper Sołtysiewicz i Kuba Szmajkowski wystąpią razem w „Tańcu z Gwiazdami”

W kolejnym etapie rywalizacji duety ponownie przygotują po dwie choreografie, z czego jedna zostanie wykonana w nietypowych triach. Do uczestników oraz ich trenerów dołączą bowiem inne postacie ze świata polskiego show-biznesu. Mandaryna zdecydowała się na występ z legendarnym zawodnikiem MMA Janem Błachowiczem, natomiast Helena Englert zaprosiła do współpracy Magdalenę Boczarską, która dotarła do finału w ubiegłej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Z kolei wsparcia Jasperowi Sołtysiewiczowi oraz Darii Sytej-Grobelnej udzieli cieszący się dużą popularnością piosenkarz młodego pokolenia, Kuba Szmajkowski.

Wiesz co, my z Kubą się znamy, lubimy i ja zawsze, tak jak gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, miałam takie poczucie, że chłopaki mają jakiś wspólny mianownik, w sensie, że coś jest w nich podobnego, ale nie umiem ci powiedzieć co. To sobie zobaczysz, jak zobaczysz chłopaków na parkiecie. Oni oprócz tego, że trochę wizualnie gdzieś są do siebie podobni, to mam wrażenie, że mają takie cechy wspólne, tylko że jeden trzyma je w środku, drugi na zewnątrz i tak mogą sobie tymi cechami gdzieś się poprzeplatać. Uznaliśmy, że to po prostu będzie świetny temat też do naszej choreografii. Uznaliśmy, że po prostu Kuba jest idealny, by pokazać, co chcemy przekazać - powiedziała tancerka w rozmowie z Eską.

Wielu widzów zastanawia się jednak, dlaczego na parkiecie u boku aktora zabraknie jego ukochanej, która przecież również doskonale funkcjonuje w branży rozrywkowej.

Dlaczego Jasper Sołtysiewicz nie zatańczy z Wiktorią Gąsiewską?

Gwiazdor kojarzony z „Barw Szczęścia” na co dzień unika obnoszenia się ze swoim życiem uczuciowym na profilach w mediach społecznościowych. W wywiadzie udzielonym serwisowi Eska.pl aktor zdradził powody rezygnacji ze wspólnego występu z Wiktorią Gąsiewską, która w przeszłości sama rywalizowała przecież na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Główną przeszkodą uniemożliwiającą realizację takiego pomysłu okazał się brak możliwości dopasowania napiętych grafików obojga partnerów.

Powiem szczerze, że ja z jednej strony chciałbym być tutaj z Wiką, ale jeśli udało nam się zrobić to w ten sposób... To też nie wszystko da się połączyć zawodowo. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo nie wiedziałem do końca, jak by miał sam pomysł wyglądać, ale to, jak udało się to wszystko pięknie skomponować, jeśli chodzi o samą historię tego tańca, jest po prostu wspaniałe i myślę, że to będzie miało naprawdę bardzo duży wydźwięk emocjonalny - odparł.

Teraz widzom pozostaje już tylko wyczekiwać ostatecznych rezultatów tych przygotowań.

Jasper Sołtysiewicz nie zatańczy z Wiktorią Gąsiewską. Tak tłumaczy swoją decyzję!