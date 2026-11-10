Joanna Jabłczyńska po aferze o rolę Tośki dostała zawodowe oferty. "Nic z tego nie będzie"

Widzowie doskonale kojarzą Joannę Jabłczyńską z roli Marty w serialu "Na Wspólnej" oraz jako Tośkę z bijącej rekordy popularności komedii "Nigdy w życiu". Choć po przeszło dwóch dekadach powstaje filmowa adaptacja następnej powieści Katarzyny Grocholi z tej serii, znanej aktorki zabraknie w nowej obsadzie. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie wśród internautów, a całe zamieszanie wokół produkcji przyniosło gwieździe zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje.

Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym filmie u Grocholi

Informację o tym, że nie wcieli się ponownie w postać Tośki, gwiazda "Na Wspólnej" wyjawiła w wywiadach podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN. Wyznanie to błyskawicznie wywołało medialną burzę, a wkrótce okazało się, że po przeprowadzonym castingu rolę filmowej córki Danuty Stenki otrzymała Agnieszka Żulewska. Cała internetowa afera, ochrzczona mianem "Tośkagate", stał się jednym z najgorętszych tematów mijającego lata w polskim show-biznesie.

Zobacz też: W jakim języku Viki Gabor mówi w domu? To nie polski! Ma inny "pierwszy język"

Finałem tego sporu były oficjalne przeprosiny wystosowane przez Joannę Jabłczyńską do Katarzyny Grocholi, co stanowiło reakcję na otrzymane pismo przedprocesowe, a także założenie zbiórki charytatywnej, którą wsparły tysiące użytkowników sieci. Przez następne tygodnie aktorka raczej milczała na temat "Nigdy w życiu", decydując się na przerwanie ciszy dopiero teraz.

Aktorka szczerze o trudnych wakacjach

Temat pominięcia przy obsadzaniu roli Tośki powrócił za sprawą najnowszego odcinka podcastu "Galaktyka gwiazd", w którym gościła Joanna Jabłczyńska. Gwiazda już wcześniej wielokrotnie podkreślała, że nie potrafiła wyobrazić sobie sytuacji, w której mimo wieloletniego zapraszania jej do mediów w celu wspominania produkcji z 2004 roku, ostatecznie zostanie pominięta przy tworzeniu kolejnej części. W najnowszej rozmowie ujawniła, że wakacje spędziła na rozmyślaniach o powodach wykluczenia jej z planu filmowego.

- Naprawdę te wakacje były ciężkie pod tym kątem, że ja cały czas nie mogłam sobie właśnie... Widzisz, słów znaleźć na to, jak do tego mogło dojść, że to akurat mnie wyeliminowano - powiedziała Joanna Jabłczyńska w podcaście "Galaktyka gwiazd".

19

Joanna Jabłczyńska otrzymała nowe propozycje zawodowe. Aktorka bez ogródek komentuje

Medialny szum wokół postaci Tośki miał jednak również drugie oblicze, przynosząc Jabłczyńskiej nagły skok popularności oraz... liczne oferty pracy. Choć zamieszanie wyraźnie przyciągnęło do niej uwagę producentów, sama zainteresowana podchodzi do sprawy z dużym dystansem i wątpi, aby przełożyło się to na jej faktyczny udział w nowych filmach lub serialach.

- Dostałam kilka, jeżeli nie kilkanaście propozycji zagrania w różnych produkcjach, ale tak szczerze, to moim zdaniem nic z tego nie wyjdzie. To był taki chwilowy zryw. Myślę, że ten kurz opadnie i zostanę tam, gdzie jestem - zdradziła Joanna Jabłczyńska. - Mi źle z tym nie będzie - dodała.

Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?