Serial TVP z kolejną międzynarodową nagrodą. Polscy widzowie nie zostawili na nim suchej nitki

O czym opowiada serial "Czarna śmierć"? Fabuła i obsada produkcji TVP

Scenariusz produkcji "Czarna śmierć" czerpie inspirację z autentycznych wydarzeń, ukazując wybuch epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku. Twórcy przygotowali niezwykle stylową, sugestywną i pełną emocji opowieść, która łączy w sobie cechy thrillera medycznego, dramatu rodzinnego oraz tajemniczej historii szpiegowskiej. Główna oś fabularna skupia się na dwóch wątkach. Pierwszy z nich dotyczy zespołu medyków, którym kieruje młoda oraz ambitna Weronika Przybysz, toczących heroiczną walkę ze śmiertelnym wirusem. Równolegle prowadzone jest śledztwo dziennikarskie, od którego wyniku zależy życie milionów obywateli. Na ekranie pojawiają się między innymi Anna Karczmarczyk, Tomasz Ziętek, Agnieszka Podsiadlik, Ilona Ostrowska, a także Rafał Mohr.

"Czarna śmierć" wygrywa na festiwalu w Genewie. Nagroda dla serialu TVP

Z przekazanych przez Telewizję Polską informacji wynika, że "Czarna śmierć" po raz kolejny zdobyła uznanie za granicą. Polską produkcję uhonorowano statuetką Reflet d'Or dla najlepszego serialu na 32. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Genewie, zaliczanym do najstarszych światowych wydarzeń tego typu, które biorą pod uwagę twórczość telewizyjną. Po odbiór wyróżnienia osobiście stawili się scenarzyści projektu, czyli Piotr Derewenda oraz Wojciech Lepianka. Dodatkowo miasto i kanton Genewa ufundowały dla autorów nagrodę pieniężną wynoszącą 10 tysięcy franków szwajcarskich.

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Recenzje serialu "Czarna śmierć". Polscy widzowie krytykują produkcję na Filmwebie

Mimo przychylności ze strony branży filmowej, polska widownia przyjęła "Czarną śmierć" z dużo mniejszym entuzjazmem. Na portalu Filmweb produkcja uzyskała średnią ocen na poziomie zaledwie 5.8 na 10, co stanowi rezultat poniżej przeciętnej. Wprawdzie wśród opinii można znaleźć entuzjastyczne recenzje, w tym noty maksymalne 10/10, to jednak przeważają głosy krytyczne. Niezadowoleni odbiorcy zarzucają twórcom przede wszystkim niewykorzystanie pełnego potencjału drzemiącego w tym temacie, o czym otwarcie piszą w swoich komentarzach.

Nic specjalnego niestety. Czuć naftaliną

Pod względem realizacyjnym dziwadło. Aktorsko sztywno. A szkoda, bo to był dobry temat.

Podobnie jak inni uważam, że ten film to kpina. Nie oddaje realiów historycznych, jest nudny, gra aktorska i dykcja żałosna. Spaprany dobry temat.

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