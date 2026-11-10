Bogdan Kalus ujawnia prawdę o zarobkach w "Ranczu". Gwiazdorskie kontrakty? Nic z tych rzeczy

Bogdan Kalus nie gryzł się w język. Tak wyglądały jego zarobki w "Ranczu"

"Ranczo" przez lata należało do najchętniej oglądanych polskich seriali. Historia mieszkańców Wilkowyj, ich perypetie, konflikty i charakterystyczne poczucie humoru przyciągały przed telewizory miliony widzów. Jedną z postaci, które szczególnie zapadły publiczności w pamięć, był Hadziuk, grany przez Bogdana Kalusa. Teraz aktor ponownie wcieli się w dobrze znanego bohatera, ponieważ twórcy przygotowują sześć nowych odcinków produkcji.

Powrót po tak długiej przerwie wywołuje wiele pytań. Widzowie zastanawiają się nie tylko nad fabułą nowych epizodów, ale również nad kulisami reaktywacji serialu. Nie mogło więc zabraknąć tematu wynagrodzeń. Czy stawki aktorów były kiedyś wysokie? I czy pieniądze przekonały Bogdana Kalusa do ponownego wejścia na plan?

Hadziuk wraca na plan "Rancza". Kalus powiedział wprost, czy mu się to opłaca

W rozmowie z "Super Expressem" Bogdan Kalus został zapytany o to, jak przez lata zmieniały się stawki za udział w "Ranczu". Aktor od razu zaznaczył, że nie może ujawniać konkretnych kwot. Nie ukrywał jednak, że początki serialu nie wiązały się z imponującymi wynagrodzeniami. Wszystko dlatego, że nikt nie przewidywał, jak wielkim hitem okaże się produkcja.

O pieniądzach nie mogę mówić. Na początku nikt nie spodziewał się takiego sukcesu serialu. Nie zaczynaliśmy od jakichś wielkich stawek. Przynajmniej w moim przypadku były one raczej średnie, ale z sezonu na sezon się wyrównywały - wyznał aktor.

Chodziło o duże pieniądze? Kalus ujawnił, co przekonało go do powrotu

Jak się okazuje, wraz z rosnącą popularnością "Rancza" poprawiała się również sytuacja finansowa aktorów. Bogdan Kalus przyznał, że największe zmiany odczuwał w pierwszych latach pracy przy serialu. Z sezonu na sezon jego wynagrodzenie rosło, choć później tempo tych podwyżek nieco wyhamowało.

Przez pierwsze cztery sezony rosły, później już trochę mniej - zdradził w rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu".

A co z nowymi odcinkami? Czy powrót do Wilkowyj był dla aktora również atrakcyjny pod względem finansowym? W tej kwestii Bogdan Kalus nie pozostawił większych wątpliwości. Przyznał, że wynagrodzenie za udział w przygotowywanej produkcji spełniło jego oczekiwania.

Jeśli chodzi o te sześć nowych odcinków, to zdecydowanie tak. Dostałem wszystko, co powinienem dostać. Żeby nie było... nie narzekam - powiedział.

Choć aktor nie ujawnił konkretnych stawek, jego słowa pokazują, że powrót do serialu został odpowiednio doceniony również od strony finansowej. Nie oznacza to jednak, że widzowie poznają dokładne kwoty, jakie otrzymają poszczególni członkowie obsady. Tę tajemnicę Bogdan Kalus postanowił zachować dla siebie.

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