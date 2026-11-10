Nie żyje Kamil Rapacz z serii "Górale". Miał tylko 26 lat

Kamil Rapacz nie żyje. Tragiczna informacja dotarła do mediów 9 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych programu "Górale", w którym chłopak zyskał sympatię widzów. Od razu pojawiły się też informacje dotyczące pogrzebu.

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Kamil Rapacz nie żyje. Widzowie polubili go w serii "Górale"

Twórcy programu potwierdzili, że Kamil Rapacz zmarł 7 listopada 2026 roku w wieku 26 lat. Nie podali jednak przyczyny śmierci chłopaka. Był on doskonale znany widzom serialu "Górale" - dokumentalnej serii o codziennym życiu współczesnych górali na kanale Polsat Play. Wystąpił też w filmie "Ostatni górale".

- 7 listopada w wieku zaledwie 26 lat odszedł od nas Kamil. Poznaliśmy go w #Górale i teraz żyć będzie w naszej pamięci. Żegnaj, Kamilu - czytamy na facebookowym profilu programu.

W komentarzach natychmiast pojawiły się wyrazy współczucia dla bliskich młodego górala.

Pogrzeb chłopaka

W sieci opublikowano także nekrolog, w którym znalazły się informacje o jego pogrzebie. Ostatnie pożegnanie odbędzie się we wtorek, 10 listopada, o 14:00 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie. Lubiany przez widzów zmarły pochodził z Wilczyc w powiecie limanowskim. Jego bliskim składamy wyrazy współczucia.

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