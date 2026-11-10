Nie żyje Kamil Rapacz z serii "Górale". Miał tylko 26 lat

KP
2026-11-10 11:09

Smutne wieści nadeszły z Małopolski. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Kamil Rapacz - znany telewidzom z polsatowskiej serii "Górale" i dokumentu "Ostatni Górale". O jego śmierci oficjalnie poinformowali twórcy tych programów w mediach społecznościowych. "Teraz żyć będzie w naszej pamięci" - przekazali.

Uśmiechnięty Kamil Rapacz z serii Górale na tle gór. O jego śmierci w wieku 26 lat przeczytasz na SE.
Autor: Kamil Rapacz/ Facebook

Kamil Rapacz nie żyje. Tragiczna informacja dotarła do mediów 9 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych programu "Górale", w którym chłopak zyskał sympatię widzów. Od razu pojawiły się też informacje dotyczące pogrzebu.

Zobacz też: Taka była Magda Oksińska. Zginęła z rąk brata, gdy przyjechała na weekend do rodzinnego domu. Bywała w nim regularnie

Kamil Rapacz nie żyje. Widzowie polubili go w serii "Górale"

Twórcy programu potwierdzili, że Kamil Rapacz zmarł 7 listopada 2026 roku w wieku 26 lat. Nie podali jednak przyczyny śmierci chłopaka. Był on doskonale znany widzom serialu "Górale" - dokumentalnej serii o codziennym życiu współczesnych górali na kanale Polsat Play. Wystąpił też w filmie "Ostatni górale".

- 7 listopada w wieku zaledwie 26 lat odszedł od nas Kamil. Poznaliśmy go w #Górale i teraz żyć będzie w naszej pamięci. Żegnaj, Kamilu - czytamy na facebookowym profilu programu.

W komentarzach natychmiast pojawiły się wyrazy współczucia dla bliskich młodego górala.

Pogrzeb chłopaka

W sieci opublikowano także nekrolog, w którym znalazły się informacje o jego pogrzebie. Ostatnie pożegnanie odbędzie się we wtorek, 10 listopada, o 14:00 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie. Lubiany przez widzów zmarły pochodził z Wilczyc w powiecie limanowskim. Jego bliskim składamy wyrazy współczucia.

Zobacz też: Nie żyje Paweł Tucholski. Znamy szczegóły pogrzebu

Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność
Pytanie 1 z 10
Kto był pierwszym historycznym władcą Polski?
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GÓRALE

ROLKI