Nie żyje Paweł Tucholski. Znamy szczegóły pogrzebu

Śmierć Pawła Tucholskiego poruszyła środowisko artystyczne. Smutną wiadomość przekazały w mediach społecznościowych m.in. Barbara Kurdej-Szatan oraz Opera Krakowska. Aktor miał 57 lat. Widzowie pamiętają go nie tylko z ról teatralnych, filmowych i serialowych, ale również z pracy przy kultowych produkcjach animowanych.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Pawła Tucholskiego?

Informację o uroczystościach pogrzebowych opublikował na Facebooku Zakład Pogrzebowy i Kamieniarski Jezierscy. Z przekazanego komunikatu wynika, że ostatnie pożegnanie aktora odbędzie się w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 13.00. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Żninie.

To właśnie z tym miastem związane były początki życia artysty. Paweł Tucholski urodził się tam 6 lutego 1969 r. i właśnie w rodzinnych stronach odbędzie się jego ostatnie pożegnanie.

Paweł Tucholski. Widzowie zapamiętali go z kultowych animacji

Aktor kształcił się w Studium Wokalnym w Poznaniu, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W swojej karierze współpracował m.in. z warszawskim Teatrem Kwadrat i Teatrem Dramatycznym. Występował w takich spektaklach jak "Człowiek z La Manchy" oraz "Gra pozorów".

Pojawiał się również na ekranie. Można go było oglądać m.in. w "Młodych wilkach", "Kochaj i tańcz", "Klanie", "Złotopolskich", "Kasi i Tomku", "Kryminalnych", "Prawie Agaty" i "M jak miłość".

Szczególne miejsce w dorobku Tucholskiego zajmowała jednak praca dubbingowa. W latach 90. użyczył głosu bohaterom dwóch wielkich przebojów Disneya. Śpiewał jako Aladyn w polskiej wersji animacji o tym samym tytule, a także jako Simba w "Królu Lwie". To właśnie dzięki tym produkcjom jego głos zapisał się w pamięci wielu widzów.

Nagradzany gwiazdor

Paweł Tucholski był także dwukrotnym laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W 2014 r. spróbował swoich sił w telewizji rozrywkowej, biorąc udział w pierwszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Zakończył rywalizację na piątym miejscu.

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