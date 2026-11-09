Nowe wieści z domu Serowskiej i Hakiela. Romeo poznał Vivienne. Tak zareagował

Marcin Hakiel i Dominika Serowska 2 października 2026 r. powitali na świecie córeczkę Vivienne. Dziewczynka jest młodszą siostrą Romea, który urodził się pod koniec 2024 r. W ostatnich dniach Serowska coraz chętniej opowiada o rodzinnych sprawach. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła między innymi, jak starszy synek zareagował na pierwsze spotkanie z siostrzyczką.

"Było tak, jak obstawialiśmy"

Można by się spodziewać, że pojawienie się noworodka wzbudzi w starszym bracie ogromną ciekawość. Tymczasem Romeo podszedł do sprawy dość spokojnie. Dominika Serowska przyznała, że chłopiec nie był szczególnie zainteresowany nową sytuacją. Co dokładnie zrobił?

Tak, ale nie był specjalnie zainteresowany 😉 Tak jak obstawialiśmy, zerknął do łóżeczka i tyle.

Wygląda na to, że pierwsze spotkanie Romea z Vivienne przebiegło bez wielkich emocji. Chłopiec rzucił okiem na młodszą siostrzyczkę i szybko wrócił do swoich spraw. Dominika i Marcin mogli więc przekonać się, że przynajmniej na początku ich syn nie zamierzał robić z pojawienia się nowego członka rodziny wielkiego wydarzenia. Nic dziwnego, ma tylko 2 lata!

Ciekawi byliśmy także, skąd pomysł na imię Vivienne? Serowska rozwiała wątpliwości i plotki, jakoby przy wyborze inspirowała się córką Michała Wiśniewskiego.

Tajmnica Vivienne wyszła na jaw

Z całym szacunkiem, ale nie Michał i jego córka byli inspiracją. Bardzo podobało mi się, jak mój kolega w skrócie mówił do swojej dziewczyny o tym imieniu i bardzo mi przypasowało.

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