Daria Syta-Grobelna odpowiada na słowa Agnieszki Kaczorowskiej. Tak wspomina wspólną pracę na treningach

Obecna, jesienna odsłona „Tańca z Gwiazdami” dostarcza widzom mnóstwa wrażeń. Chociaż zbliża się już etap ćwierćfinałowy, w rywalizacji o Kryształową Kulę wciąż uczestniczy sześć duetów. W gronie par walczących o awans do kolejnego odcinka znajdują się Daria Syta-Grobelna oraz partnerujący jej na parkiecie Jasper Sołtysiewicz.

Agnieszka Kaczorowska krytykuje poziom „Tańca z Gwiazdami”

W trakcie treningów do następnego odcinka programu, który z powodu żałoby narodowej został przesunięty na kolejny tydzień, Daria Syta-Grobelna skomentowała głośną wypowiedź swojej koleżanki po fachu, Agnieszki Kaczorowskiej. Mistrzyni tańca i aktorka znana z serialu „Klan” oceniła w wywiadzie udzielonym Małgorzacie Rozenek-Majdan, że obecna odsłona show wypada słabo pod kątem umiejętności tanecznych.

Bardzo lubię ten program, uważam, że to jest bardzo fajny program, tylko problem polega na tym, że dla mnie jest już tam za mało tańca. Jestem człowiekiem tańca, ja zawsze będę broniła tańca, będę chciała, żeby było jak najwięcej tańca, bo jeżeli mamy program taneczny, dla mnie powinno być to o tańcu. (...) Ta edycja jest moim zdaniem słaba tanecznie. Tam się dzieje jak zwykle dużo - jedni lepiej, drudzy gorzej, jest tam ciągle rotacja, ale gdyby sobie porównać ostatnie cztery edycje, to jest to najsłabsza tanecznie edycja - wyznała.

Zarówno Agnieszka Kaczorowska, jak i Marcin Rogacewicz odpierają również zarzuty, według których mieli trzymać się na dystans od reszty ekipy tanecznego formatu. Jak tę sytuację postrzega Daria Syta-Grobelna, która występowała w tej samej edycji co para stojąca za spektaklem „Siedem”? Okazuje się, że tancerka ma bardzo dobre wspomnienia ze współpracy z Kaczorowską.

Daria Syta-Grobelna odpowiada na słowa Agnieszki Kaczorowskiej

W edycji, w której partnerem Agnieszki Kaczorowskiej był Marcin Rogacewicz, Daria Syta-Grobelna szkoliła umiejętności Aleksandra Sikory. Ponieważ oba duety trenowały w tym samym obiekcie i często się mijały, tancerka miała okazję dobrze poznać koleżankę. Wspomina ten okres bardzo pozytywnie i ujawnia, że wielokrotnie wspierały się podczas prób.

Ja bardzo dobrze wspominam czas pracy z Agnieszką. Sobie często pomagałyśmy, zerkałyśmy na swoje tańce. Miałam na takie poczucie, że jak jesteśmy razem na sali to jest bardzo fajnie. Ja bardzo lubię Agnieszkę i Marcina. Uważam, że byli świetnym duetem i trzymam za nich kciuki. Słyszałam, że ich spektakl "Siedem" jest naprawdę mocny i bardzo fajny. Jeszcze nie miałam przyjemności go obejrzeć - wyznała przed kamerami.

Syta-Grobelna ma jednak zupełnie inne zdanie niż Agnieszka Kaczorowska w kwestii oceny poziomu obecnej edycji i nie uważa jej za najsłabszą w historii.

Ja myślę, że my dużo przeplatamy tańca towarzyskiego. Staramy się, żeby te fragmenty, jak zamkniemy ramę, były długie. Myślę, że mamy dużo tańca w tańcu - podsumowała.

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem