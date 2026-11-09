Aneta Piotrowska uderzyła w Iwonę Pavlović. Jurorka „Tańca z Gwiazdami” nie pozostała jej dłużna

Widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” doskonale pamiętają Anetę Piotrowską, która zapisała się w historii show jako niezwykle charyzmatyczna tancerka. W tym roku mija dokładnie 20 lat od jej triumfu na najpopularniejszym polskim parkiecie. Sięgnęła wówczas po zwycięstwo w parze z Rafałem Mroczkiem, z którym połączyło ją gorące uczucie.

Aneta Piotrowska ostro ocenia „Taniec z Gwiazdami” i Iwonę Pavlović

Wydawać by się mogło, że format „Taniec z Gwiazdami” wywołuje u Piotrowskiej wyłącznie miłe wspomnienia. W końcu nie tak dawno zasiadła na trybunach podczas nagrań specjalnego odcinka, który zorganizowano z okazji dwudziestolecia obecności tego programu w Polsce.

Śledzenie nowych odsłon tanecznego widowiska skłoniło jednak tancerkę do gorzkich refleksji. Ma ona wiele uwag zarówno do samej produkcji, jak i składu sędziowskiego, na czele którego stoi Iwona Pavlović.

Co różni polską edycję "Tańca z Gwiazdami" od amerykańskiej czy brytyjskiej? Moim zdaniem przede wszystkim dwa fundamentalne elementy: kompetencje jury i poziom zawodowych tancerzy. Zacznijmy od jurorów. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych ogromną wagę przywiązuje się do autorytetu, doświadczenia i rzeczywistej wiedzy tanecznej osób zasiadających za stołem jurorskim. W Polsce? Cóż...mam w tej kwestii sporo zastrzeżeń. I nie chodzi tu wyłącznie o medialną osobowość czy umiejętność komentowania występów. Chodzi o fundamenty, wiedzę techniczną, doświadczenie turniejowe i umiejętność świadomej oceny tego, co dzieje się na parkiecie. Zastanawiam się chociażby, jakie doświadczenia związane z Blackpool Dance Festival mają niektórzy polscy jurorzy. W przypadku Iwony Pavlović nie wiem nawet, czy kiedykolwiek występowała na tym legendarnym turnieju - zaczęła swój wpis.

Krytyka nie ominęła również trenerów szkolących celebrytów. Według bardziej doświadczonej tancerki obecnym instruktorom wyraźnie brakuje odpowiedniego warsztatu oraz praktyki.

Nie ukrywam, że niektóre decyzje castingowe polskiej produkcji są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Angażowanie osób, których przygotowanie techniczne i doświadczenie budzą poważne wątpliwości, do programu opartego przecież na profesjonalnym tańcu, uważam za absurdalne. Mam czasem wrażenie, że osoby odpowiedzialne za casting nie do końca rozumieją, czym powinien wyróżniać się naprawdę dobry zawodowy tancerz. I żeby było jasne – doskonale rozumiem, że „Taniec z Gwiazdami” jest przede wszystkim programem rozrywkowym. Ale rozrywka nie musi oznaczać rezygnacji z profesjonalizmu. Wręcz przeciwnie. (...) Z ogromnym sentymentem wspominam czasy, kiedy program emitowany był przez TVN. Mam poczucie, że wówczas znacznie więcej elementów było przemyślanych, a dobór zawodowych tancerzy stał na zdecydowanie wyższym poziomie. Od momentu przejęcia programu przez Polsat, w mojej ocenie, wiele się zmieniło – niestety niekoniecznie na lepsze. (...) Piękna scenografia nie zastąpi jakości tańca. Można stworzyć spektakularne widowisko, ale bez odpowiednich ludzi i prawdziwego tanecznego fundamentu trudno stworzyć program na światowym poziomie. A dla mnie, jako osoby, która poświęciła tańcowi całe życie, ta różnica jest po prostu nie do przeoczenia - dodała.

Jak na te zarzuty zareagowała sama Iwona Pavlović?

Iwona Pavlović odpowiada na wpis Anety Piotrowskiej

W rozmowie z portalem ESKA.pl Iwona Pavlović skomentowała wpis Anety Piotrowskiej. Jurorka przyznała, że słowa tancerki mocno ją zdziwiły, jednak nie chowa urazy, ponieważ sama również nie śledzi dokładnych losów każdego polskiego tancerza. Szefowa sędziów zaznaczyła jednocześnie, że doskonale zna turniej Blackpool Dance Festival, na którym pojawiała się jako zawodniczka oraz jurorka.

Wiesz co, to tylko świadczy o jej wiedzy, bo na Blackpool Dance Festival tańczyłam wiele razy, a nawet raz sędziowałam. Niewiedza czasami powoduje, moim zdaniem, taką opinię, ale ja też się nie obrażam, no bo z drugiej strony nie wszyscy muszą wiedzieć i znać mój życiorys. Chociaż Anetka mnie zaskoczyła, bo ona tańczyła w takich latach, że powinna to wiedzieć. Mieszkałam w Londynie 3 lata, a na Blackpool, no, gospodarzem nie byłam, ale czułam się tam jak w domu tak naprawdę. Żeby być, to jedno, ale też żeby tańczyć... A mało tego – miałam przyjemność sędziować tam, tak że duża niewiedza, ale nie bolą mnie takie rzeczy. Ja też nie wiem wszystkiego o innych ludziach - powiedziała.

Popularna Czarna Mamba ujęła się także za tancerzami występującymi obecnie w programie. Zdaniem Pavlović stoją oni przed niezwykle trudnym wyzwaniem, a noty jurorów dotyczą wyłącznie postępów samych gwiazd.

Tutaj w tym programie zdarzają się tancerze, którzy mają na przykład świetne tańce latynoamerykańskie, a trochę słabsze standardowe albo odwrotnie. Nie wiem, czy chciałabym być tancerzem [tutaj], ponieważ ma on bardzo trudne zadanie. Musi być tancerzem, psychologiem, terapeutą, mamą, tatą, wszystkim. Drodzy państwo, to jest harówa ponad siły. Gwiazdy mają takie kryzysy, płaczą, jak na przykład im coś nie idzie lub dostały złe oceny. To nie może tak każdy tancerz... Ktoś, ok, świetnie tańczy i będzie trenerem? No właśnie nie. W tym programie gwiazda ma być gwiazdą, a nie mistrz świata i okolic, że on tu wyjdzie i powie, jak on świetnie zatańczył. Tak naprawdę nas sędziów do końca nawet nie interesuje, jak tańczą tancerze. Dla mnie mogą tańczyć słabiej, mi to nie przeszkadza, bo ja oceniam gwiazdę. Nie mieszałabym się do decyzji produkcji, bo mam wrażenie, że oni też wybierają osobowości odpowiednie do programu, bo państwo nie znacie, co się dzieje na tych treningach - podkreśliła.

Ivona Pavlović doświadczyła biedy