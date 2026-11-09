Viki Gabor w domu nie mówi po polsku. Tych języków używa prywatnie

Na Viki Gabor wielokrotnie spadała fala krytyki za to, że podczas publicznych wystąpień miesza polskie słownictwo z angielskimi zwrotami. Młoda wokalistka niejednokrotnie wyjaśniała, że językiem polskim posługuje się głównie w celach zawodowych, między innymi podczas rozmów z dziennikarzami, za czym zresztą nie przepada. Jak zatem wygląda jej codzienna komunikacja z najbliższymi?

Gdzie urodziła się Viki Gabor? Naukę polskiego zaczęła jako dziesięciolatka

Przyszła gwiazda przyszła na świat 19 lat temu w niemieckim Hamburgu. Choć początkowy etap dzieciństwa spędziła z bliskimi nad Wisłą, to jednak przez kolejne lata Viki Gabor wychowywała się w Wielkiej Brytanii. Z tym państwem łączy również swoje dalsze plany, zamierzając zamieszkać tam ze swoim narzeczonym. Rodzina Gaborów wróciła na stałe do Polski, gdy dziewczynka miała około dziesięciu lat i to właśnie w tym wieku zaczęła od podstaw zgłębiać nasz język.

- Polskiego zaczęłam uczyć się od zera, kiedy tutaj przyjechaliśmy - miałam dziesięć lat wtedy, może jedenaście. Najgorsze było pisanie i czytanie. A dyktanda? To jest masakra. Do tej pory mam jakieś trudności, ale już mi idzie lepiej – relacjonowała artystka na antenie radia Tuba FM.

- Nadal czuję się bardziej komfortowo w angielskim; w polskim - jeśli chodzi o dykcję - nie jest łatwo. Dalej sprawia mi to czasem jakieś trudności – przyznała z kolei w wywiadzie dla serwisu Viva.pl, zaznaczając, że dla swoich słuchaczy próbuje jak najczęściej przechodzić na polszczyznę.

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W jakim języku Viki Gabor rozmawia z rodziną?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w przestrzeni publicznej Viki Gabor wypowiada się po polsku, natomiast na scenie śpiewa również po angielsku. Zupełnie inaczej wygląda to jednak w prywatnych relacjach z rodziną. W domowym zaciszu piosenkarka używa głównie języka angielskiego oraz romskiego, które towarzyszyły jej od najmłodszych lat, podczas dorastania.

W przytoczonym wywiadzie dla radia Tuba.FM młoda gwiazda podkreśliła, że łączenie różnych języków jest dla niej całkowicie normalne, mimo że u osób postronnych może budzić zdziwienie. Na co dzień Viki Gabor komunikuje się z mamą po romsku, a w rozmowach z siostrą bazuje na angielskim, do którego dorzuca romskie słownictwo. Wiedzieliście?

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