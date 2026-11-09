Paulina Holtz nie gryzła się w język. Poszło o mecze i odwołane spektakle podczas żałoby. Komentarze wymknęły się spod kontroli

Paulina Holtz zwróciła uwagę na mecze i odwołane spektakle

Paulina Holtz, którą widzowie znają przede wszystkim z roli Agnieszki Lubicz w "Klanie", od lat jest związana także z teatrem. Nic więc dziwnego, że sytuacja instytucji kultury w czasie żałoby narodowej nie jest jej obojętna. Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie część organizatorów zdecydowała się zrezygnować z wydarzeń artystycznych. W tym samym czasie odbywały się jednak zaplanowane spotkania piłkarskie. Aktorka zwróciła uwagę na różne podejście do obu rodzajów wydarzeń. W swoim wpisie na Instagramie zakwestionowała argumenty, według których mecz nie jest rozrywką, a spektakl teatralny już tak.

- Rozumiem, że mecz to wielka kasa, ale nie podoba mi się, że próbujemy tłumaczyć, że mecz to nie rozrywka, ale np. "Król Lear" już tak, więc teatry muszą odwoływać spektakle. Zaś mecze muszą się odbyć, bo to za duże zamieszanie - napisała Paulina Holtz.

Aktorka zaznaczyła, że nie chodzi jej o ocenę konkretnych decyzji poszczególnych instytucji, ale o nierówne traktowanie wydarzeń i presję wywieraną na ich organizatorów.

- Ta straszna sytuacja powinna nas jednoczyć, a nie wzbudzać kolejne rozłamy, pretensje i oczekiwania wobec sposobu przeżywania żałoby - dodała.

Paulina Holtz stanęła w obronie teatrów

Na tym aktorka nie zakończyła swojego komentarza. Zwróciła uwagę na reakcje internautów wobec teatrów, które postanowiły nie odwołać przedstawień, choć nie miały takiego ustawowego obowiązku. Jak wynika z jej wpisu, niektóre instytucje spotkały się z falą krytyki właśnie za to, że chciały dać widzom możliwość wspólnego przeżywania trudnych chwil.

- Lubię rozumieć. Zwłaszcza że niektóre teatry (mimo że ustawowo nie musiały odwołać wydarzeń) to dostały taką falę hejtu, za to, że zdecydowały się jednak dać ludziom przestrzeń do wspólnego przeżywania, że wycofały się z tego pomysłu - napisała.

Na koniec Paulina Holtz zaapelowała o szacunek w dyskusji.

Warto podkreślić, że ogłoszenie żałoby narodowej nie nakłada na organizatorów obowiązku odwoływania koncertów, spektakli czy wydarzeń sportowych. W praktyce często jednak takie imprezy są przekładane lub rezygnuje się z ich organizacji. Władze nie mogą narzucić instytucjom kultury takiej decyzji, mogą natomiast apelować o odpowiednie uczczenie pamięci ofiar. Organizatorzy nierzadko sami decydują się na taki krok, kierując się szacunkiem dla zmarłych i ich bliskich.

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Internauci podzielili się po wpisie Pauliny Holtz. Aktorka zamknęła komentarze

Pod wpisem Pauliny Holtz szybko pojawiły się komentarze. Część internautów zgadzała się z aktorką i uważała, że odwołanie spektakli było zrozumiałym gestem solidarności z ofiarami tragedii. Inni bronili organizatorów wydarzeń sportowych, wskazując na koszty i problemy związane z odwołaniem meczów. Dyskusja przybrała taki obrót, że Holtz postanowiła zamknąć możliwość komentowania publikacji. Wyjaśniła, że nie chce, aby jej profil stał się miejscem kolejnych sporów.

- Szanowni, zamykam komentarze, bo bardzo nie chcę, abyśmy tu na siebie wszyscy krzyczeli - napisała.

Następnie ponownie odniosła się do różnicy w traktowaniu wydarzeń sportowych i kulturalnych. Podkreśliła, że tragedia powinna być okazją do jednoczenia się, a nie wzajemnych pretensji. Wpis Pauliny Holtz nie jest już dostępny w mediach społecznościowych.

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CZY POTRZEBUJEMY ŻAŁOBY?