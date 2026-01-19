Paulina Holtz w nowej fryzurze! Tak teraz wygląda Agnieszka z "Klanu". Ma 48 lat i promienieje

Paulina Holtz do niedawna była wierna prostej fryzurze w dość jasnym odcieniu blondu. Ale koniec z tą skromnością i minimalizmem. Aktorka, którą wierni fani "Klanu" oglądają w serialu już od blisko trzech dekad, postanowiła nieco namieszać w swoim wizerunku. Nie zmieniła garderoby, ominęła gabinet specjalisty od medycyny estetycznej, za to trafiła na fotel fryzjerski.

Postawiła na dużo odważniejsze cięcie, nieco głębszy, ciemniejszy, rudawy blond i grzywkę. Jak wam się podoba?

Nowa Paulina. Kogoś wam przypomina?

Paulina Holtz była niedawno gościem w "Halo, tu Polsat", gdzie trafiła z okazji dnia wegetarianizmu. Na pierwszy rzut oka można było jej nie poznać! Do studia weszła bowiem w grzywce i postrzępionej, warstwowej fryzurce, która odjęła jej lat, za to dodała pazura. Blisko 49-letnia gwiazda (urodziny będzie mieć w lutym) pokazała się w ciekawym wydaniu - do ciemnych, szerokich spodni dodała koszulową bluzkę w kratę ozdobioną falbankami.

I uczesanie, i stylizacja nieco upodobniły polską aktorkę do zagranicznej - Natashy Lyonne znanej z seriali "Poker Face" czy "Orange Is the New Black". 46-letnia Amerykanka prywatnie nosi na głowie burzę rudawych włosów, ale na planie "Poker Face" wyróżniała się postrzępionym cięciem z grzywą.

Na czerwonym dywanie

Wcześniej Holtz pojawiła się na premierze przedstawienia "Degustacja". Na czerwonym dywanie pozowała do zdjęć w czarnym zestawie i z czarną torbą. Aż trudno uwierzyć, że młodzieńcza Paulina jest mamą właściwie dorosłych już córek. Gwiazda doczekała się dwóch pociech - Antoniny i Marceliny. Starsza z dziewczyn w styczniu zeszłego roku skończyła 18 lat, młodsza ma 18. urodziny w tym roku.

Radykalny ruch produkcji "Klanu". Chodzi o Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Na liście też Stockinger, Trojanowska i Grabarczyk!