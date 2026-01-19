Paulina Holtz w nowej fryzurze! Tak teraz wygląda Agnieszka z "Klanu". Ma 48 lat i promienieje

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-19 5:25

Paulina Holtz od blisko 30 lat pojawia się w "Klanie", gdzie wciela się w Agnieszkę Lubicz - córkę Krystyny i Pawła Lubiczów, siostrę Oli, którą gra Kaja Paschalska. Przez te wszystkie lata i serialowa bohaterka, i Holtz prywatnie przechodziły najróżniejsze metamorfozy. Niedawno aktorka pokazała się na premierze "Degustacji" i w "Halo, tu Polsat" w zupełnie nowym wydaniu. Wszystko przez zmianę fryzury. Zobaczcie!

Super Express Google News

Paulina Holtz do niedawna była wierna prostej fryzurze w dość jasnym odcieniu blondu. Ale koniec z tą skromnością i minimalizmem. Aktorka, którą wierni fani "Klanu" oglądają w serialu już od blisko trzech dekad, postanowiła nieco namieszać w swoim wizerunku. Nie zmieniła garderoby, ominęła gabinet specjalisty od medycyny estetycznej, za to trafiła na fotel fryzjerski.

Postawiła na dużo odważniejsze cięcie, nieco głębszy, ciemniejszy, rudawy blond i grzywkę. Jak wam się podoba?

Zobacz także: O uzależnieniu Agnieszki Kotulanki wiedzieli wszyscy! Nikt nie potrafił jej pomóc. "Nie mogła zawrócić z tej drogi"

Nowa Paulina. Kogoś wam przypomina?

Paulina Holtz była niedawno gościem w "Halo, tu Polsat", gdzie trafiła z okazji dnia wegetarianizmu. Na pierwszy rzut oka można było jej nie poznać! Do studia weszła bowiem w grzywce i postrzępionej, warstwowej fryzurce, która odjęła jej lat, za to dodała pazura. Blisko 49-letnia gwiazda (urodziny będzie mieć w lutym) pokazała się w ciekawym wydaniu - do ciemnych, szerokich spodni dodała koszulową bluzkę w kratę ozdobioną falbankami.

I uczesanie, i stylizacja nieco upodobniły polską aktorkę do zagranicznej - Natashy Lyonne znanej z seriali "Poker Face" czy "Orange Is the New Black". 46-letnia Amerykanka prywatnie nosi na głowie burzę rudawych włosów, ale na planie "Poker Face" wyróżniała się postrzępionym cięciem z grzywą.

Zobacz także: Szokujące wyznanie Kaczorowskiej! "To był taki punkt zwrotny, kiedy się odkleiłam"

Na czerwonym dywanie

Wcześniej Holtz pojawiła się na premierze przedstawienia "Degustacja". Na czerwonym dywanie pozowała do zdjęć w czarnym zestawie i z czarną torbą. Aż trudno uwierzyć, że młodzieńcza Paulina jest mamą właściwie dorosłych już córek. Gwiazda doczekała się dwóch pociech - Antoniny i Marceliny. Starsza z dziewczyn w styczniu zeszłego roku skończyła 18 lat, młodsza ma 18. urodziny w tym roku.

Zobacz także: Najpierw łatali mu "dziurę" w sercu, a teraz to. Jakub Tolak wyznał, że bierze leki na ADHD

Zobacz więcej zdjęć. Beata Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu. Pokazała się w białej kreacji i z krótszymi włosami! WOW!

Radykalny ruch produkcji "Klanu". Chodzi o Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Na liście też Stockinger, Trojanowska i Grabarczyk!
Beata Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu
29 zdjęć
Quiz: Rozpoznaj bohatera serialu "Klan" po krótkim opisie!
Pytanie 1 z 10
Wdowiec, ma trzech synów, został porwany. Pracował jako prezenter radiowy, obecnie importuje używane auta
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAULINA HOLTZ
KLAN
METAMORFOZY GWIAZD
FRYZURY GWIAZD