Przeszła wiele rozstań, dziś ma męża i dzieci. Nagle wypaliła: "jestem panseksualna"! Gwiazda zaskoczyła szczerością

Chociaż kanadyjska wokalistka pierwsze triumfy w rodzimym przemyśle muzycznym święciła już u progu lat 90., to dopiero przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych kilka lat później otworzyła jej drzwi do międzynarodowej sławy. Jako jedna z największych gwiazd przełomu wieków Alanis Morissette nagrała utwory, które niezmiennie cieszą się popularnością w każdym zakątku globu.

Teraz jednak dojrzała piosenkarka, od dawna wiodąca ustatkowane życie u boku małżonka, zaskoczyła wszystkich niezwykle odważną deklaracją, której niemal nikt się po niej nie spodziewał.

Alanis Morissette dokonała coming outu. Gwiazda wyznała, że jest panseksualna

Kiedy artystka stawiała pierwsze kroki na drodze do sławy, jej pierwszym znanym w mediach partnerem został komik Dave Coulier. W kolejnych latach wokalistka tworzyła związek z aktorem Dashem Mihokiem, a także przyjęła oświadczyny popularnego kanadyjskiego aktora Ryana Reynoldsa. Po tym szeroko komentowanym zerwaniu Alanis Morissette wchodziła jeszcze w inne relacje, by ostatecznie stanąć na ślubnym kobiercu ze znanym raperem.

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Autorka takich ponadczasowych przebojów jak "Ironic" oraz "You oughta know" od dłuższego czasu cieszy się spokojną, rodzinną codziennością, lecz echa dawnych lat wciąż potrafią dać o sobie znać. Goszcząc niedawno w podcaście "Handsome", piosenkarka usłyszała pytanie o to, czy trudne przejścia z mężczyznami skłoniły ją kiedykolwiek do rozważenia relacji z kobietami.

- Jestem panseksualna, więc tak - wypaliła bez cienia wahania artystka, po czym przyznała wprawionym w osłupienie prowadzącym, że uwielbia zbijać rozmówców z tropu swoimi bezpośrednimi puentami. Zaskoczenie gospodyń programu było w pełni uzasadnione, ponieważ Alanis Morissette nigdy wcześniej nie poruszała publicznie tematu swojej orientacji, mimo że w przeszłości bez skrępowania opowiadała o seksie oraz uzależnieniu od miłości.

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Alanis Morissette prywatnie. Kim jest mąż artystki i ile mają dzieci?

W 2010 roku gwiazda sformalizowała swój związek z młodszym o sześć lat amerykańskim raperem, występującym pod pseudonimem Souleye. Małżonkowie wspólnie wychowują troje dzieci, córkę oraz dwóch synów, bardzo konsekwentnie chroniąc ich wizerunek przed mediami. Sama Alanis Morissette otwarcie przyznała, że po narodzinach potomstwa walczyła z depresją poporodową, a trudności natury psychicznej dawały jej się we znaki już w czasach nastoletnich.

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