Wiemy, co z finałem "Tańca z Gwiazdami"! Mamy komentarz osoby z produkcji

"Taniec z Gwiazdami" odwołany

Niedzielny odcinek programu "Taniec z Gwiazdami", zaplanowany na 8 listopada, został odwołany. Telewizja Polsat podjęła decyzję o zdjęciu formatu z ramówki po ogłoszeniu przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego żałoby narodowej po zamachu w Krakowie.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i wprowadzoną z dniem 8 listopada żałobą narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków "Tańca z Gwiazdami", "Hitstera" i "Awantury o kasę". Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji - poinformowano w mediach społecznościowych.

Co w takim razie z finałem "Tańca z Gwiazdami"? Ten, według harmonogramu, miałby się odbyć 22 listopada. W grze pozostało aż sześć par. W odcinku z 1.11 - decyzją Jolanty Kwaśniewskiej i Ireny Santor - swojej tanecznej przygody nie zakończył żaden z uczestników. A przypomnijmy, że jesienna odsłona show została już na starcie wydłużona o dwa odcinki.

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Co z finałem "Tańca z Gwiazdami"?

Wiele osób zastanawiało się, czy to w ogóle możliwe, by finał "TzG" został przesunięty o tydzień. W końcu zarówno gwiazdy, jak i ekipa produkcyjna, mogą mieć już zaplanowane inne zobowiązania zawodowe. Okazuje się, że tak właśnie będzie. Jak udało nam się ustalić, finał najpopularniejszego formatu rozrywkowego w Polsce zostanie wyemitowany w niedzielę 29 listopada.

Program będzie przesunięty o tydzień - powiedziała nam osoba z produkcji.

Na ten moment nie wiadomo jednak, jak zostanie rozwiązana kwestia eliminacji. W show pozostali:

Mandaryna

Helena Englert

Izabela Kuna

Jasper Sołtysiewicz

Piotr Gumulec

Dominik Rupiński