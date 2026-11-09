Pamiętacie "Lepszy model"? Kasia Klich wraca z autorskim albumem po 18-letniej przerwie

Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej stawiała pierwsze profesjonalne kroki na scenie już w latach 90., ale prawdziwą popularność zdobyła dopiero na początku kolejnej dekady. Po serii głośnych triumfów Kasia Klich usunęła się w cień i mimo sporadycznego wypuszczania nowych utworów kazała fanom czekać prawie dwadzieścia lat na kolejny w pełni autorski krążek. Tak prezentuje się nowa płyta!

Kasia Klich podbiła listy przebojów hitem "Lepszy model"

Solowy debiut wokalistki przypadł na 2002 rok, kiedy to utwór "Lepszy model" błyskawicznie opanował krajowe stacje radiowe. Ogromną popularnością cieszyła się również jej pierwsza płyta pod tym samym tytułem, która przyniosła Kasi Klich statuetkę Fryderyka w kategorii „nowa twarz fonografii”. W następnych latach piosenkarka regularnie dostarczała nowe hity, pojawiała się na najważniejszych krajowych festiwalach oraz walczyła w polskich eliminacjach do konkursu Eurowizji. Duże uznanie zdobyły jej wydawnictwa "Kobieta-szpieg", "Zaproszenie" oraz wydana w 2008 roku "Porcelana". Jak potoczyły się jej dalsze losy?

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Powrót po 18 latach? "Większość wciąż kojarzy mnie z jednym przebojem"

Przez minione 18 lat Kasia Klich nie porzuciła całkowicie muzyki, prezentując nowe utwory oraz albumy oparte na poezji Wisławy Szymborskiej. W życiu prywatnym i zawodowym niezmiennie wspiera ją mąż - Yaro, z którym tworzy udany związek oraz muzyczny duet od przeszło 25 lat. Obecnie piosenkarka prezentuje swój pierwszy od 2008 roku w pełni autorski krążek.

- Większość wciąż kojarzy mnie z jednym przebojem, co bywa męczące. Oczywiście nie wstydzę się tej piosenki - od lat daje mi co jeść - ale fajnie, że przy okazji nowych rzeczy ludzie odkrywają też moją twórczość z ostatnich lat – powiedziała Kasia Klich w rozmowie z portalem "Interia Muzyka".

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Kasia Klich prezentuje "Cytrynowy stół". Dołączyła do niej Nosowska

Najnowsze wydawnictwo piosenkarki otrzymało tytuł "Cytrynowy stół". Kasia Klich zdradziła, że samodzielnie stworzyła wszystkie teksty na ten krążek, natomiast do wspólnego nagrania piosenki "Cykuta" zaprosiła Katarzynę Nosowską. Obie wokalistki przyjaźnią się od bardzo dawna, dlatego legendarna liderka grupy Hey chętnie przystała na tę muzyczną propozycję.

- Przy tej płycie w całości pisałam teksty sama - piosenki z wierszami Szymborskiej to była szlachetna, poważna materia, do której serdecznie odsyłam, ale tutaj musiałam być absolutnie szczera. Śpiewam o tym, co leży mi na wątrobie. To nie zawsze są dosłowne historie z mojego życia – wytłumaczyła Klich we wcześniej wspomnianym wywiadzie.

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