Ważna zmiana w emisji "The Voice of Poland". TVP przygotowało wyjątkową niespodziankę dla widzów

Zmiany w emisji "The Voice of Poland"

Dobre wieści dla fanów programu "The Voice of Poland". Stacja nadrabia zaległości i pokaże w tym tygodniu dodatkowy odcinek muzycznego show. Widzowie zobaczą kolejny etap zmagań wokalistów już w najbliższą środę. Odcinek zostanie pokazany w TVP2 w Święto Niepodległości, 11 listopada, o godzinie 20:30. Będzie to kluczowy etap programu, w którym rozstrzygną się losy uczestników tuż przed odcinkami na żywo.

Eurowizja Junior powodem zmian w ramówce

Przypomnijmy, że zmiana w ramówce była spowodowana innym ważnym muzycznym wydarzeniem. Widzowie z pewnością pamiętają, że 24 października zamiast kolejnego odcinka "The Voice of Poland" mogli śledzić zmagania Wiktora Sasa podczas konkursu piosenki Eurowizji Junior.

Przed nami "Nokaut" i odcinki na żywo

W tym tygodniu program wraca na antenę z podwójną siłą. W środowym odcinku uczestnicy zmierzą się w etapie znanym jako "Nokaut". To jednak nie koniec muzycznych wrażeń, gdyż już w najbliższą sobotę, 14 listopada, rozpoczną się pierwsze odcinki na żywo, które zawsze dostarczają widzom najwięcej emocji.

Kiedy wielki finał "The Voice of Poland"?

Telewizja Polska podała również datę wielkiego finału obecnej edycji popularnego talent show. O tym, kto zdobędzie tytuł najlepszego głosu w Polsce, dowiemy się już na początku grudnia. Ostatni odcinek sezonu zaplanowano na 5 grudnia.

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"The Voice of Poland": Badacha aż wcisnęło w fotel!