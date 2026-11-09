Edyta Górniak we łzach po tragedii w Krakowie. Gwiazda mówi o stracie nadziei

Spis treści Edyta Górniak reaguje na strzelaninę w Krakowie i odwołany koncert

Życie prywatne Edyty Górniak jest ściśle związane z Małopolską, ponieważ w 2024 roku wokalistka przeprowadziła się na stałe do Krakowa.

To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy - mówiła w "Super Expressie".

Dramatyczne wydarzenia ze stolicy Małopolski mocno poruszyły piosenkarkę. Zaplanowany na kolejny dzień występ gwiazdy w Toruniu nie doszedł do skutku, gdyż z powodu krakowskiej tragedii oraz wprowadzenia żałoby narodowej widowisko zostało odwołane. Informacje o ataku i śmierci niewinnych osób wywołały u artystki ogromne emocje. Wokalistka udostępniła na swoim instagramowym profilu nagranie z prób do przełożonego ostatecznie wydarzenia pod hasłem Koncert Wolności, dołączając do materiału niezwykle poruszający wpis.

Edyta Górniak reaguje na strzelaninę w Krakowie i odwołany koncert

Nadchodzące wydarzenie miało być wspaniałym muzycznym świętem wolności. Informacje o krakowskiej strzelaninie dotarły do Edyty Górniak w momencie, gdy artystka brała udział w próbach do tego widowiska. Osoby odpowiadające za organizację toruńskiego Koncertu Wolności postanowiły przesunąć imprezę na 12 listopada. Piosenkarka przyznała szczerze, że nawet bez decyzji o żałobie narodowej i zmianie daty koncertu nie dałaby rady zaśpiewać. W mediach społecznościowych opublikowała wideo zza kulis, na którym widać, jak płacze.

Zawsze wierzyłam, że muzyka potrafi łagodzić obyczaje i jest po to, żeby przybliżać ludzi do siebie, jednoczyć, uspokajać, dawać nadzieję. Nie czułam żadnej nadziei, nie miałam co ludziom dać, szczerze - powiedziała na udostępnionym nagraniu.

Opublikowane przez gwiazdę nagranie dopełnił równie pełen emocji i chwytający za serce komentarz.

W czasach kiedy konflikt goni konflikt, trudno zachować spokój Duszy. I znów, jak przez stulecia, jedynym ukojeniem pozostaje Modlitwa. Łatwo jest być spokojnym w spokojnych czasach. Trudniej zachować równowagę, gdy jesteśmy częścią sztormu. Ale przecież na świecie jest tyle dobra, ile dobra jest w nas, w ludziach. Musimy o tym pamiętać. Jesteśmy Dziełem i Miłością Boga. Wciąż o tym zapominamy, dlatego wypieramy Jego obecność z naszych domów, z naszych myśli i z naszych czynów. Jakże łatwo jest człowieka sprowokować. A chyba jeszcze łatwiej straumatyzować, kiedy nie jest zanurzony w Modlitwie. To my tworzymy Światy. Naszym przekonaniem, naszymi słowami, czynami, naszymi przekleństwami lub Modlitwami. Daleko możemy zajść tylko z Chrystusem w Sercu. Czy to pojmujemy czy nie. Lecz im później to przyjmiemy za prawdę, tym będzie gorzej. Bo potem i tak sami będziemy musieli wszystko posprzątać - napisała.

TZG EDYTA GÓRNIAK 10.18