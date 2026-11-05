Dominika Serowska pokazała twarz córeczki Hakiela! Nam wyjaśniła, dlaczego. Zdradziła też, skąd pomysł na imię Vivienne

Dominika Serowska pokazała w sieci zdjęcie swojej nowo narodzonej córeczki. Fotografia wywołała spore zainteresowanie fanów, a przy okazji pojawiły się pytania o to, czy partnerka Marcina Hakiela nie obawia się publikowania wizerunku dziecka w sieci. W rozmowie z nami Serowska odniosła się do tych wątpliwości. Wyjaśniła również, czy imię Vivienne rzeczywiście ma związek z córką Michała Wiśniewskiego!

Marcin Hakiel i Dominika Serowska niedawno po raz kolejny zostali rodzicami. Do ich rodziny dołączyła córeczka Vivienne, która jest młodszą siostrą Romea, urodzonego pod koniec 2024 r.

Dlaczego Dominika Serowska pokazała twarz córki?

Zapytaliśmy Dominikę Serowską, dlaczego zdecydowała się na publikację takiego zdjęcia. Czy nie obawia się, że wizerunek jej córki może zostać wykorzystany w niewłaściwy sposób? Partnerka Hakiela podeszła do sprawy ze spokojem.

"Na tym zdjęciu widać tylko kawałek buzi, więc nawet nie traktuję tego jako pokazanie. Dziecko tak szybko się zmienia na początku, że za chwilkę może wyglądać zupełnie inaczej. Nie obawiam się kradzieży wizerunku, żyjemy w takim świecie, że równie dobrze w obawie przed tym, co może je spotkać w życiu, mogłabym nigdy nie zdecydować się na macierzyństwo.

Ciekawi byliśmy także, skąd pomysł na imię Vivienne? Serowska rozwiała wątpliwości i plotki, jakoby przy wyborze inspirowała się córką Michała Wiśniewskiego.

Z całym szacunkiem, ale nie Michał i jego córka byli inspiracją. Bardzo podobało mi się, jak mój kolega w skrócie mówił do swojej dziewczyny o tym imieniu, i bardzo mi przypasowało.

Skąd się wzięło imię Vivienne?

Dominika z właściwym sobie humorem wskazała jeszcze jedną znaną Vivienne, z którą prędzej mogłaby kojarzyć imię swojej córki.

Jeśli już miałabym się inspirować jakąś Vivienne, to raczej Westwood

- dodała Dominika, ujawniając nazwisko brytyjskiej projektantki mody.

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