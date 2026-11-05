Roxie Węgiel w koronkowej bieliźnie! Niby niewinnie, ale nie do końca. Kevin napisał, co myśli

Roxie Węgiel niczym anioł? Nie do końca

Roksana Węgiel potrafi rozpalić wyobraźnię swoich fanów. Co jakiś czas na jej koncie na Instagramie pojawiają się ujęcia, które kuszą na całego. Teraz Roxie pokazała się w anielskiej odsłonie, choć jej zmysłowe spojrzenie mogło sugerować coś innego niż niewinność. Piosenkarka pozowała do zdjęcia ubrana jedynie w koronkową bieliznę. I choć ta, zaskakująco, więcej zasłaniała, niż odsłaniała, to i tak robiła piorunujące wrażenie.

Body z falbanką i lekki peniuar niektórym mogły przypomnieć poślubną bieliznę gwiazdy - również białą i koronkową, choć tamten zestaw był nowocześniejszy i mniej elegancki. Kevin Mglej skomentował post ukochanej żony.

Omg ale śliczna - ocenił Kevin Mglej.

Internauci komentują. Docenili anielski urok swojej ulubienicy

Wielbiciele talentu, sposobu bycia i urody Roksany Węgiel, podobnie jak jej mąż, natychmiast rzucili się do komentowania. Roksana opublikowała tylko jedno zdjęcie w bieliźnie (a szkoda, bo wyglądała świetnie!), ale to wystarczyło.

36

"Nasz aniołek", "Jaka śliczna", "Piękna", "Angel", "Cudna", Śliczna", "Jak to jest być najśliczniejszą osobą na świecie?" - pisali fani 21-latki.

Widać, że ujęcie bardzo się spodobało. Czekacie na więcej? Węgiel wprost mówi, że nie zamierza ukrywać ciała, tym bardziej, że ciężko pracuje, aby być w idealnej formie. Dlatego nosi obcisłe sukienki czy kuse topy.

Mam 21 lat, trenuję intensywnie na siłowni, dobrze się czuję w swoim ciele, to kiedy mam chodzić w takich topach, jak nie teraz? Skoro dobrze się w nich czuję? Uważam, że jeśli się dobrze czuję ze swoim ciałem, to czemu ma tego nie pokazywać? - mówi Roxie w rozmowie z WP.

Roxie Węgiel trafiła do więzienia. Tak wspomina pobyt za kratami

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel zapozowała w koronkowej bieliźnie! Niewinnie? Nie do końca

47