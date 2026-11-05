Michał Wiśniewski znów na topie. Inne gwiazdy chcą być jak on?!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-05 16:43

W polskim świecie rozrywki Michał Wiśniewski (54 l.) niezmiennie budzi fascynację. Choć zespół Ich Troje lata temu przyciągał na koncerty gigantyczną publiczność, popularność grupy wcale nie wygasła. Odkąd charyzmatyczny wokalista ponownie wszedł w relację z Mandaryną (48 l.), celebryci zdają się czerpać z ich ikonicznego wizerunku.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy mamy do czynienia z serią zbiegów okoliczności, czy z nową modą na naśladowanie wokalisty zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski od dawna uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych oraz budzących emocje polskich artystów, a wielu traktuje go wręcz jak ikonę i autorytet w show-biznesie. Powrót muzyka do Mandaryny najwyraźniej zapewnił mu kolejną falę uznania, co swoim zachowaniem dobitnie potwierdzają ostatnio inni celebryci...

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Para wydała wspólny utwór

W lipcu Michał Wiśniewski oficjalnie ogłosił, że znów spotyka się ze swoją drugą żoną Mandaryną, z którą ma dwoje najstarszych dzieci, Xaviera oraz Fabienne. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie wśród polskich internautów, którzy poczuli klimat show-biznesu żywcem wyjęty z 2002 roku. Chociaż przez następne tygodnie media nieustannie odmieniały ich nazwisko przez wszystkie przypadki i dokładnie analizowały życiorysy obojga artystów, zakochani zdecydowali się chronić swoje uczucie przed zbędną ingerencją świata zewnętrznego.

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Ku ogromnemu zadowoleniu swoich wielbicieli, Wiśnia i Mandaryna przygotowali muzyczną niespodziankę, wydając wspólnie nagrany utwór zatytułowany "Będzie było". Ponadto piosenkarz aktywnie wspiera teraz swoją ukochaną podczas rywalizacji w telewizyjnym programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Przypadek czy moda na Wiśniewskiego? Natsu z Kuciną, Serowska z Hakielem i Daniel Martyniuk niczym on!

W kolejnych miesiącach reaktywowany związek cieszył się niesłabnącą uwagą, a niedawne poczynania innych znanych osób sprawiają, że możemy się zastanawiać, czy fenomen Michała Wiśniewskiego wciąż silnie oddziałuje na cały show-biznes. Z okazji Halloween para zakochanych z poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zrekonstruować pamiętny ślub muzyka i Mandaryny z grudnia 2003 roku w mroźnej Kirunie. Dzięki temu pomysłowi Natsu oraz Wojtek Kucina błyskawicznie zyskali miano bezapelacyjnych zwycięzców Halloween 2026.

Niedługo później, dokładnie 2 listopada, Marcin Hakiel i Dominika Serowska przekazali radosną nowinę o przyjściu na świat ich drugiego dziecka. Rodzice wybrali dla dziewczynki rzadko spotykane imię Vivienne, które nosi również młodsza córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Jednocześnie nie słabnie zainteresowanie czerwonymi fryzurami, a choć w show-biznesie nie brakuje osób z takim kolorem włosów, niedawno na przefarbowanie się na czerwono postawił chociażby Daniel Martyniuk. Pozostaje otwartym pytanie dla fanów, czy to jedynie czysta seria przypadków, czy życie i sława lidera Ich Troje faktycznie stanowią niekończącą się inspirację dla innych gwiazd.

Michał Wiśniewski w białej bluzie. Obok miniatury Natsu z Wojtkiem Kuciną i Daniela Martyniuka. O trendach na SE.
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Michał Wiśniewski i jego żony. Tak wyglądało życie prywatne lidera Ich Troje

Artysta od zawsze wzbudzał emocje swoim skomplikowanym życiem prywatnym, na które wpłynęło bardzo ciężkie dzieciństwo oraz liczne, szeroko komentowane w mediach relacje w dorosłości. Po utrzymanym w tajemnicy ślubie z Magdą Femme muzyk poślubił Mandaryną, która urodziła mu syna Xaviera i córkę Fabienne, a następnie związał się węzłem małżeńskim z Anną Świątczak, z którą ma córki Etiennette i Vivienne. Kolejną wybranką gwiazdora została Dominika Tajner, natomiast jego piątą żoną była Pola Wiśniewska, z którą doczekał się synów Falco i Noëla, choć również ta relacja należy już do przeszłości. Niezależnie od aktualnego stanu cywilnego, czerwonowłosy wokalista bez wątpienia pozostaje prawdziwą ikoną polskiej popkultury.

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