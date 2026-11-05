Michał Wiśniewski znów na topie. Inne gwiazdy chcą być jak on?!

Trudno jednoznacznie ocenić, czy mamy do czynienia z serią zbiegów okoliczności, czy z nową modą na naśladowanie wokalisty zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski od dawna uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych oraz budzących emocje polskich artystów, a wielu traktuje go wręcz jak ikonę i autorytet w show-biznesie. Powrót muzyka do Mandaryny najwyraźniej zapewnił mu kolejną falę uznania, co swoim zachowaniem dobitnie potwierdzają ostatnio inni celebryci...

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Para wydała wspólny utwór

W lipcu Michał Wiśniewski oficjalnie ogłosił, że znów spotyka się ze swoją drugą żoną Mandaryną, z którą ma dwoje najstarszych dzieci, Xaviera oraz Fabienne. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie wśród polskich internautów, którzy poczuli klimat show-biznesu żywcem wyjęty z 2002 roku. Chociaż przez następne tygodnie media nieustannie odmieniały ich nazwisko przez wszystkie przypadki i dokładnie analizowały życiorysy obojga artystów, zakochani zdecydowali się chronić swoje uczucie przed zbędną ingerencją świata zewnętrznego.

Zobacz też: Znane nazwisko nie pomaga? Xavier Wiśniewski mówi wprost: "Ten przywilej tak na mnie oddziałuje"

Ku ogromnemu zadowoleniu swoich wielbicieli, Wiśnia i Mandaryna przygotowali muzyczną niespodziankę, wydając wspólnie nagrany utwór zatytułowany "Będzie było". Ponadto piosenkarz aktywnie wspiera teraz swoją ukochaną podczas rywalizacji w telewizyjnym programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Przypadek czy moda na Wiśniewskiego? Natsu z Kuciną, Serowska z Hakielem i Daniel Martyniuk niczym on!

W kolejnych miesiącach reaktywowany związek cieszył się niesłabnącą uwagą, a niedawne poczynania innych znanych osób sprawiają, że możemy się zastanawiać, czy fenomen Michała Wiśniewskiego wciąż silnie oddziałuje na cały show-biznes. Z okazji Halloween para zakochanych z poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" postanowiła zrekonstruować pamiętny ślub muzyka i Mandaryny z grudnia 2003 roku w mroźnej Kirunie. Dzięki temu pomysłowi Natsu oraz Wojtek Kucina błyskawicznie zyskali miano bezapelacyjnych zwycięzców Halloween 2026.

Niedługo później, dokładnie 2 listopada, Marcin Hakiel i Dominika Serowska przekazali radosną nowinę o przyjściu na świat ich drugiego dziecka. Rodzice wybrali dla dziewczynki rzadko spotykane imię Vivienne, które nosi również młodsza córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Jednocześnie nie słabnie zainteresowanie czerwonymi fryzurami, a choć w show-biznesie nie brakuje osób z takim kolorem włosów, niedawno na przefarbowanie się na czerwono postawił chociażby Daniel Martyniuk. Pozostaje otwartym pytanie dla fanów, czy to jedynie czysta seria przypadków, czy życie i sława lidera Ich Troje faktycznie stanowią niekończącą się inspirację dla innych gwiazd.

25

Michał Wiśniewski i jego żony. Tak wyglądało życie prywatne lidera Ich Troje

Artysta od zawsze wzbudzał emocje swoim skomplikowanym życiem prywatnym, na które wpłynęło bardzo ciężkie dzieciństwo oraz liczne, szeroko komentowane w mediach relacje w dorosłości. Po utrzymanym w tajemnicy ślubie z Magdą Femme muzyk poślubił Mandaryną, która urodziła mu syna Xaviera i córkę Fabienne, a następnie związał się węzłem małżeńskim z Anną Świątczak, z którą ma córki Etiennette i Vivienne. Kolejną wybranką gwiazdora została Dominika Tajner, natomiast jego piątą żoną była Pola Wiśniewska, z którą doczekał się synów Falco i Noëla, choć również ta relacja należy już do przeszłości. Niezależnie od aktualnego stanu cywilnego, czerwonowłosy wokalista bez wątpienia pozostaje prawdziwą ikoną polskiej popkultury.

Nie przegap: Danuta Stenka i Janusz Grzelak są razem od ponad 40 lat. Ich historia zaczęła się w teatrze

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny