Tylko u nas! Dominika Serowska zdradziła, jak czują się razem z córeczką po porodzie

Dominika Serowska i Marcin Hakiel nie kryją szczęścia. Ich rodzina właśnie się powiększyła! Para ogłosiła w mediach społecznościowych, że na świecie pojawiła się ich córeczka. Dziewczynka !
Pod wpisem zakochanych natychmiast zaroiło się od gratulacji. "Księżniczka już tu jest" – napisali, dzieląc się radosną nowiną z obserwatorami.
Dominika Serowska zdradziła, jak się czują
Narodziny dziecka to wyjątkowy moment, ale pierwsze chwile po porodzie to także czas regeneracji dla mamy i maluszka. Postanowiliśmy zapytać Dominikę Serowską, jak obie czują się po tym ważnym wydarzeniu. Świeżo upieczona mama przekazała nam dobre wiadomości.
Wszystko dobrze. Obie jesteśmy dzielne i dochodzimy do siebie
- powiedziała nam Dominika Serowska.
Przypomnijmy, że pod koniec czerwca 2026 r. Dominika i Marcin poinformowali, że spodziewają się kolejnego dziecka. Para wychowuje już wspólnego synka Romea. Marcin Hakiel jest także ojcem Adama i Heleny z poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek.
"Księżniczka jest tutaj"
Pod zdjęciami maleństwa na Instagramie widzimy opisy i hasztagi mamy:
𝟸.𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟼 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎
Kolejność oklasków od publiczności, ale nie możemy ich usłyszeć
Pod postami Serowskiej ze zdjęciami i filmikiem z "małą księżniczką" natychmiast pojawiły się radosne komentarze i gratulacje dla mamy i córki.
Gratulacje, śliczności mamusi i tatusia
Romeowi się poszczęściło!
Gratulacje, dużo siły, buziaki
Witaj maleństwo! Gratulacje dla rodziców
Piękne imię. Dużo zdrówka i przespanych nocy kochani
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