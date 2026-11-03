Christina Aguilera zaśpiewa na Orange Warsaw Festival 2027. To jej pierwszy koncert w Polsce

Fani słynnej wokalistki doczekali się spełnienia swoich marzeń, ponieważ Christina Aguilera wystąpi na Orange Warsaw Festival 2027. Artystka zaczynała karierę w „Klubie Myszki Mickey” razem z Britney Spears, Justinem Timberlakiem oraz Ryanem Goslingiem, po czym błyskawicznie stała się ikoną popkultury. Cały świat śpiewał jej przeboje, wśród których znalazły się utwory „Genie in a bottle”, „Beautiful”, „Dirrty” czy nagrane z grupą Maroon 5 „Moves like Jagger”. Choć w Polsce cieszy się wielką popularnością, nazywana Xtiną gwiazda jeszcze nigdy u nas nie koncertowała. Właśnie dlatego komunikat opublikowany dziś w południe w mediach społecznościowych Orange Warsaw Festival wzbudził ogromny entuzjazm. Ta legendarna postać i zarazem głos naszego pokolenia wyjdzie na scenę już pierwszego dnia imprezy, aby przypomnieć swoje najsłynniejsze kompozycje.

Organizatorzy potwierdzili, że Christina Aguilera będzie headlinerką pierwszego dnia OWF 2027. Ponieważ festiwalowy występ tej światowej supergwiazdy to jej absolutny debiut w Polsce, wydarzenie budzi jeszcze większe emocje. Koncert zaplanowano na 13 sierpnia przyszłego roku.

Warto dodać, że agencja Alter Art ujawniła także główną gwiazdę drugiego dnia imprezy, którą została formacja Katseye. Popyt na ten występ całkowicie zaskoczył organizatorów, a wszystkie bilety jednodniowe na 14 sierpnia są już wyprzedane.

Orange Warsaw Festival 2027 w nowym terminie. Zmiana daty popularnej imprezy

Przyszłoroczna odsłona OWF 2027 zyskała zupełnie nową datę w kalendarzu. Dotychczas wydarzenie to odbywało się na przełomie maja i czerwca, co symbolicznie otwierało cały sezon festiwalowy. Przy okazji kolejnej edycji organizatorzy zdecydowali się przenieść imprezę na sierpień.