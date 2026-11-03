Dominika Serowska i Marcin Hakiel jak Michał Wiśniewski? Tak samo nazwali córkę

Przez ostatnie tygodnie Marcin Hakiel i Dominika Serowska intensywnie szykowali się na narodziny swojej drugiej wspólnej pociechy. Zakochani unikali publicznego dzielenia się szczegółami i w domowym zaciszu oczekiwali na pojawienie się młodszego rodzeństwa dla Romea. Poród odbył się 2 listopada, a już następnego dnia wyszło na jaw, że nowo narodzona dziewczynka nosi dokładnie takie samo imię jak córka Michała Wiśniewskiego oraz jego trzeciej małżonki.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska doczekali się córki. Jakie imię wybrali rodzice?

Rankiem 3 listopada popularny tancerz wraz z ukochaną ogłosili światu, że dzień wcześniej na świat przyszła ich córeczka. Narodziny wyczekiwanego malucha wywołały ogromny entuzjazm wśród fanów śledzących ich profile w mediach społecznościowych, gdzie natychmiast posypały się liczne gratulacje. Dominika Serowska i Marcin Hakiel postanowili nie robić tajemnicy z wyboru imienia i od razu ujawnili, że 2 listopada urodziła się Vivienne.

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Córka Hakiela i Serowskiej ma imię jak córka Wiśniewskiego i Świątczak

Ten dość nietypowy wybór bardzo spodobał się zachwyconym fanom pary. Uważni użytkownicy sieci błyskawicznie wychwycili też jednak pewną zbieżność, ponieważ identyczne imię nosi najmłodsza z trzech córek lidera grupy Ich Troje, Michała Wiśniewskiego. Artysta, który jest znany z burzliwego życia prywatnego oraz zamiłowania do oryginalnych imion dla swoich pociech, w lutym 2008 roku powitał na świecie córkę ze związku z Anną Świątczak i nazwał ją właśnie Vivienne.

Trudno powiedzieć, czy to zwykły zbieg okoliczności wynikający z uroku samego imienia, czy może Dominika Serowska i Marcin Hakiel znaleźli inspirację w wielkim powrocie rodziny Wiśniewskich na czołówki portali plotkarskich. Po tym, jak czerwonowłosy wokalista znów związał się z Mandaryną, chociażby Natsu i Wojtek Kucina odtworzyli swoimi halloweenowymi przebraniami ich pamiętną ceremonię ślubną w Kirunie. Warto przypomnieć, że Michał Wiśniewski ma sześcioro dzieci o oryginalnych imionach. Są to Xavier i Fabienne ze związku z Mandaryną, Etiennette i Vivienne z Anną Świątczak, a także Falco oraz Noël z Polą Wiśniewską.

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