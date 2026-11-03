Czarne ubranie, dramatyczne słowa i koniec kariery. Zofia Zborowska zaskoczyła wszystkich

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-11-03 8:50

Zofia Zborowska zaskoczyła internautów nietypowym nagraniem. Aktorka wystąpiła przed kamerą ubrana od stóp do głów na czarno i w dramatycznym tonie zapowiedziała koniec swojej kariery. "Nie zagram już nigdy u nikogo" - ogłosiła. Czy gwiazda rzeczywiście zamierza pożegnać się z aktorstwem? Spokojnie! Za wszystkim kryje się poczucie humoru, a cała sytuacja jest związana z finałem programu "Taskmaster".

Zofia Zborowska ogłosiła koniec kariery! Padły mocne słowa. "Nie zagram już nigdy u nikogo"

Zofia Zborowska nie należy do osób, które unikają żartów na własny temat. Tym razem aktorka postanowiła jednak nadać swojej wypowiedzi wyjątkowo dramatyczną oprawę. W opublikowanym nagraniu pojawiła się ubrana na czarno, a jej słowa mogły na pierwszy rzut oka zabrzmieć jak poważne pożegnanie z zawodem. "Pogrzeb mojej kariery" - takim określeniem opisała całą sytuację.

Chwilę później padła jeszcze bardziej zaskakująca deklaracja. - Nie zagram już nigdy u nikogo - stwierdziła Zborowska. Jej wypowiedź mogła wywołać konsternację wśród fanów, ale osoby znające poczucie humoru aktorki szybko mogły się domyślić, że nie chodzi o żadną prawdziwą decyzję. Gwiazda po prostu postanowiła w swoim stylu skomentować wydarzenia związane z telewizyjnym show.

Zborowska jest jedną z uczestniczek pierwszej polskiej edycji "Taskmastera". Program, prowadzony przez Adama Woronowicza i Cezarego Sikorę, opiera się na nietypowych zadaniach, zaskakujących pomysłach i poczuciu humoru. Wśród uczestników znaleźli się również Wiolka Walaszczyk, Kazimierz Mazur, Rafał Rutkowski oraz Żabson.

Zofia Zborowska żegna się z aktorstwem? Jej słowa brzmią jak wyrok

W trakcie rywalizacji nie brakowało sytuacji, które mogły wprawić uczestników w zakłopotanie. Zofia również musiała zmierzyć się z niejednym nietypowym wyzwaniem. Choć udało jej się dotrzeć do finału, a nawet wygrać jeden z odcinków, nie oznacza to, że wszystkie zadania przebiegały po jej myśli. Aktorka chętnie obraca swoje programowe przygody w żart i właśnie w takim tonie można odczytywać jej najnowsze nagranie.

Zborowska jest jedną z uczestniczek pierwszej polskiej edycji "Taskmastera". Program, prowadzony przez Adama Woronowicza i Cezarego Sikorę, opiera się na nietypowych zadaniach, zaskakujących pomysłach i poczuciu humoru. Wśród uczestników znaleźli się również Wiolka Walaszczyk, Kazimierz Mazur, Rafał Rutkowski oraz Żabson.

W trakcie rywalizacji nie brakowało sytuacji, które mogły wprawić uczestników w zakłopotanie. Zofia również musiała zmierzyć się z niejednym nietypowym wyzwaniem. Choć udało jej się dotrzeć do finału, a nawet wygrać jeden z odcinków, nie oznacza to, że wszystkie zadania przebiegały po jej myśli. Aktorka chętnie obraca swoje programowe przygody w żart i właśnie w takim tonie można odczytywać jej najnowsze nagranie.

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