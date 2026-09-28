Adam Woronowicz pożegna się z rolą w "Taskmasterze"? Wypowiedział się jasno

Kasia Kowalska
2026-09-28 17:57

Program "Taskmaster", nazywany najlepszą rozrywką na gorsze chwile, osiągnął spektakularny sukces, gromadząc średnio prawie 900 tysięcy widzów. To z kolei przełożyło się na decyzję o stworzeniu kolejnej serii formatu. Stacja TVN ogłosiła już nazwiska nowych uczestników i rozpoczęła realizację nagrań. Zastanawiacie się jednak, czy Adam Woronowicz nadal będzie pełnił swoją funkcję, czy też może dojść do zaskakującej zmiany na stanowisku tytułowego Taskmastera? Mamy dla was odpowiedź.

Czarek Sikora i Adam Woronowicz na tle logotypu Taskmaster. O obsadzie 2. sezonu show przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Nowe gwiazdy w 2. sezonie "Taskmastera"

Telewizja TVN błyskawicznie reaguje na sukces, nie czekając na finał pierwszego sezonu. Trwają już bowiem zdjęcia do kolejnej odsłony "Taskmastera". Oficjalnie podano, że w nowym składzie zaprezentują się znane nazwiska: Anna Dereszowska, Iza Krzan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona, tworząc naprawdę mocną grupę uczestników.

Warto dodać, że program wywołał ogromne zainteresowanie wśród odbiorców. Z informacji przekazanych przez TVN wynika, że pierwszy odcinek obejrzało ponad milion osób, co jest rekordowym wynikiem otwarcia dla prime time w tej stacji od pięciu lat. Trzy początkowe epizody przyciągnęły średnio niespełna 900 tysięcy widzów, osiągając udziały rynkowe rzędu 12,61% w grupie wiekowej 20-54 lata i 11,38% w przedziale 16-59 lat. Zestawiając te statystyki z ubiegłoroczną ofertą w tym paśmie, "Taskmaster" zwiększył widownię o 34% wśród osób w wieku 20-54 lata, a w ogólnej grupie zanotował wzrost o 36%.

Czy w 2. sezonie zmieni się Taskmaster?

W trakcie rozmowy z Natalią Nowecką z Eski, Zofia Zborowska-Wrona (uczestniczka pierwszej edycji) wyraziła ogromne uznanie dla Czarka Sikory, który jako Asystent Taskmastera wspiera ich podczas wykonywania często szalonych i nieszablonowych zadań, spotykając się przy tym z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami. Zborowska-Wrona stwierdziła bez owijania w bawełnę, że niektóre momenty były dla niego wręcz upokarzające, ale dzięki doświadczeniu wyniesionemu ze stand-upu radził sobie z nimi znakomicie. Zaznaczyła, że jest idealną osobą do tej roli. Zapytana, czy nie mieli poczucia, że narażają Czarka na traumę, potwierdziła, ale po namyśle dorzuciła:

- Ale z drugiej strony ja wiem, że Czarek wyjdzie z tego obronną ręką. Da radę, a jak nie to pójdzie się wypłakać w rękaw Taskmastera Adama i na pewno Adam go pokrzepi i wszystko będzie w porządku.

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Później Zofia wyznała, że chciałaby zobaczyć w drugiej serii Czarka w roli Taskmastera, podczas gdy Adam Woronowicz musiałby sprawdzić się jako jego Asystent. Jednak szybko wycofała się z tej propozycji, zauważając z uśmiechem, że pan Adam by temu zadaniu nie podołał i musiałaby cofnąć swoje słowa. A co myśli o tym pomyśle główny zainteresowany? Adam Woronowicz wcale nie zgadza się ze słowami uczestniczki i w żartobliwy sposób odniósł się do kwestii zmiany swoich obowiązków:

To jest bardzo głupie, co powiedziała Zosia, powiem tylko tyle. I się absolutnie na to nie zgadzam. Wolę, żeby trauma była doświadczeniem Czarka, a nie moim - skwitował w wywiadzie dla Eski.

Wszystko jest więc w pełni jasne. Potwierdza to sama stacja TVN, zaznaczając w zapowiedziach nadchodzącego sezonu, że głównym prowadzącym pozostanie Adam Woronowicz, a Czarek Sikora ponownie wystąpi jako jego wierny Asystent. Będzie on rygorystycznie nadzorował przestrzeganie regulaminu, monitorował czas wykonywania zadań i z właściwą sobie miną oceniał poczynania uczestników. 

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