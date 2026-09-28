Adam Woronowicz pożegna się z rolą w "Taskmasterze"? Wypowiedział się jasno

Nowe gwiazdy w 2. sezonie "Taskmastera"

Telewizja TVN błyskawicznie reaguje na sukces, nie czekając na finał pierwszego sezonu. Trwają już bowiem zdjęcia do kolejnej odsłony "Taskmastera". Oficjalnie podano, że w nowym składzie zaprezentują się znane nazwiska: Anna Dereszowska, Iza Krzan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona, tworząc naprawdę mocną grupę uczestników.

Warto dodać, że program wywołał ogromne zainteresowanie wśród odbiorców. Z informacji przekazanych przez TVN wynika, że pierwszy odcinek obejrzało ponad milion osób, co jest rekordowym wynikiem otwarcia dla prime time w tej stacji od pięciu lat. Trzy początkowe epizody przyciągnęły średnio niespełna 900 tysięcy widzów, osiągając udziały rynkowe rzędu 12,61% w grupie wiekowej 20-54 lata i 11,38% w przedziale 16-59 lat. Zestawiając te statystyki z ubiegłoroczną ofertą w tym paśmie, "Taskmaster" zwiększył widownię o 34% wśród osób w wieku 20-54 lata, a w ogólnej grupie zanotował wzrost o 36%.

Czy w 2. sezonie zmieni się Taskmaster?

W trakcie rozmowy z Natalią Nowecką z Eski, Zofia Zborowska-Wrona (uczestniczka pierwszej edycji) wyraziła ogromne uznanie dla Czarka Sikory, który jako Asystent Taskmastera wspiera ich podczas wykonywania często szalonych i nieszablonowych zadań, spotykając się przy tym z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami. Zborowska-Wrona stwierdziła bez owijania w bawełnę, że niektóre momenty były dla niego wręcz upokarzające, ale dzięki doświadczeniu wyniesionemu ze stand-upu radził sobie z nimi znakomicie. Zaznaczyła, że jest idealną osobą do tej roli. Zapytana, czy nie mieli poczucia, że narażają Czarka na traumę, potwierdziła, ale po namyśle dorzuciła:

- Ale z drugiej strony ja wiem, że Czarek wyjdzie z tego obronną ręką. Da radę, a jak nie to pójdzie się wypłakać w rękaw Taskmastera Adama i na pewno Adam go pokrzepi i wszystko będzie w porządku.

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Później Zofia wyznała, że chciałaby zobaczyć w drugiej serii Czarka w roli Taskmastera, podczas gdy Adam Woronowicz musiałby sprawdzić się jako jego Asystent. Jednak szybko wycofała się z tej propozycji, zauważając z uśmiechem, że pan Adam by temu zadaniu nie podołał i musiałaby cofnąć swoje słowa. A co myśli o tym pomyśle główny zainteresowany? Adam Woronowicz wcale nie zgadza się ze słowami uczestniczki i w żartobliwy sposób odniósł się do kwestii zmiany swoich obowiązków:

To jest bardzo głupie, co powiedziała Zosia, powiem tylko tyle. I się absolutnie na to nie zgadzam. Wolę, żeby trauma była doświadczeniem Czarka, a nie moim - skwitował w wywiadzie dla Eski.

Wszystko jest więc w pełni jasne. Potwierdza to sama stacja TVN, zaznaczając w zapowiedziach nadchodzącego sezonu, że głównym prowadzącym pozostanie Adam Woronowicz, a Czarek Sikora ponownie wystąpi jako jego wierny Asystent. Będzie on rygorystycznie nadzorował przestrzeganie regulaminu, monitorował czas wykonywania zadań i z właściwą sobie miną oceniał poczynania uczestników.

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