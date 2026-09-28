Mandaryna i Iza Kuna na ostro w "Tańcu z Gwiazdami". Co one wyczyniały na parkiecie! A ich stroje? Sami zobaczcie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-28 16:48

Mandaryna i Izabela Kuna świetnie radzą sobie w "Tańcu z Gwiazdami". W czwartym odcinku 19. edycji pokazały się w czarnych, ostrych i skąpych stylizacjach. Jakby tego było mało, na parkiecie wyczyniały istne cuda. Spoglądając na zdjęcia, trudno uwierzyć, że Marta Wiśniewska ma 48 lat (zerknijcie na jej umięśnione ramiona!), a Iza Kuna 55 (w listopadzie skończy 56). Zobaczcie!

Izabela Kuna i Mandaryna dały niezły popis! Działo się na parkiecie. No i te stroje

Izabela Kuna ma 55 lat, a Mandaryna 48, ale żadna z nich w "Tańcu z Gwiazdami" nie oddaje pola młodszej konkurencji. I aktorka, i piosenkarka wylewają siódme poty na treningach, a gdy nadchodzi czas na występ, robią prawdziwe show. W czwartym odcinku 19 edycji najpierw widzowie zobaczyli Kunę.

Niezwykły szyk i kinowy klimat! Iza i Michał stworzyli w tej rumbie genialne widowisko. Jurorzy ocenili ten występ na 34 punkty! Podobało Wam się? - czytamy na facebookowym profilu "TzG".

Kuna i Bartkiewicz tańczyli w niebieskawej poświacie, która nadawała ich występowi tajemniczości. Gwiazda ekranu wystąpiła w czarnej, lekkiej sukience na ramiączkach, która eksponowała jej smukłe ciało. Wdzianko odsłaniało nogi aż do bioder, dekolt, a nawet plecy. A jednak, mimo mnóstwa tanecznych ruchów, stylizacja pozostała na właściwym miejscu. Izabela wyglądała obłędnie!

Mandaryna też dała show cała w czerni. Towarzyszył jej Krystian Rzymkiewicz w ciężkich butach, którym daleko było do tanecznych. A jednak udało im się otrzymać bardzo dobre noty. Marta tańczyła w kusym, stanikowym topie, szortach i długiej spódnicy, która swobodnie odsłaniała całe zgrabne nogi wokalistki, a prywatnie partnerki Michała Wiśniewskiego. Kropką nad i był mocny, wręcz mroczny makijaż. Od Mandaryny nie dało się oderwać oczu, bo wyglądała jak milion dolarów. No i te jej umięśnione ramiona!

Wielkie show i wyrazisty styl na parkiecie! Marta i Krystian postawili dziś na mocny akcent w paso doble! Od jury 31 punktów. A Wy, dajecie im dzisiaj 10? - można było przeczytać na koncie "TzG" na FB.

Jak oceniacie występy obu gwiazd? Było na ostro? TUTAJ znajdziecie zdjęcia i nagrania!

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Kto odpadł w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" 19?

Wyniki z 4. odcinka:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punktyMandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktówPiotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktówHelena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktówJasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktówDominik Rupiński i Estelle François - 28 punktówJoanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktówKaeyra i Kacper Rutka - 20 punktówDominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktówIzabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się para Kaeyra i Kacper Rutka.

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Taniec z Gwiazdami 19 - 4. odcinek
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Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie?
Pytanie 1 z 10
Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel?
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