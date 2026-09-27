"Wehikuł czasu" w tanecznym show! Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 27 września 2026?

Emocje w "Tańcu z Gwiazdami". Uczestnicy zabrali widzów w podróż w czasie

Kolejny odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" za nami, a emocje na parkiecie sięgają zenitu. Czwarta odsłona najnowszej edycji tanecznego show Polsatu upłynęła pod znakiem osobistych wspomnień i wzruszeń, a wszystko za sprawą wyjątkowego motywu przewodniego – "Wehikułu czasu".

Tym razem dziesięć par, które pozostały w rywalizacji o Kryształową Kulę, miało za zadanie przenieść widzów do najważniejszych momentów ze swojego życia. Jak zapowiadała stacja Polsat, był to odcinek pełen osobistych historii opowiedzianych tańcem. Poprowadził go Piotr Kędzierski, nowa gwiazda stacji i były uczestnik programu.

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Rewolucje w tanecznym show Polsatu

Tegoroczna, 19. (a w sumie 32.) edycja programu, obfituje w niespodzianki. Stacja już na początku zapowiadała, że w formacie zajdą wielkie zmiany i rewolucje. Widzowie mogli już zobaczyć odcinki specjalne takie jak "Akademia Czarnej Mamby" czy "Maryla Night", a "Wehikuł czasu" to kolejna odsłona tej nowej tradycji.

Z każdym tygodniem rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta. Parkiet 19. sezonu emitowanego w Polsacie opuściły już dwie pary, a presja na pozostałych uczestnikach rośnie. Kto tym razem musiał pożegnać się z marzeniami o finale?

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Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 27 września?

Walka o zwycięstwo toczy się na całego. W drugim odcinku z programem pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, a tydzień później widzowie zdecydowali o odejściu Matteo Brunettiego i Izabeli Skierskiej. Oznacza to, że w czwartym odcinku na parkiecie zameldowało się już tylko dziesięć par z początkowych dwunastu.

Po emocjonujących występach w ramach "Wehikułu czasu" przyszedł moment, na który wszyscy czekali z zapartym tchem. Kolejna para musiała opuścić program. Kto tym razem usłyszał werdykt widzów i pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" w niedzielę, 27 września 2026 roku?

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Wyniki z 4. odcinka:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się para Kaeyra i Kacper Rutka.

Te pary zobaczymy w kolejnym odcinku:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami": "Wehikuł czasu" w tanecznym show! Kto odpadł w 4. odcinku 27 września 2026?