Nie żyje Maciej Bakes. Znany dziennikarz Polskiego Radia Katowice miał 79 lat

Polskie Radio Katowice żegna swoją legendę

Dotarła do nas niezwykle smutna informacja o śmierci Macieja Bakesa, który przez ponad 55 lat był jednym z najważniejszych głosów Polskiego Radia Katowice. O jego odejściu poinformowała sama rozgłośnia, dla której jego śmierć jest ogromnym ciosem.

"Smutna wiadomość dla całej radiowej rodziny. Nie żyje Maciej Bakes, dziennikarz Radia Katowice z ponad 55-letnim stażem. Przez dekady znany był naszym słuchaczom jako twórca i prowadzący "Zielony telefon". Jeszcze niedawno prowadził audycję "Szolka tyju na byfyju" i współprowadził audycję "Po naszymu, czyli po śląsku". W latach 1988-1991 był redaktorem naczelnym Polskiego Radia Katowice. To wielka strata dla nas wszystkich."

- czytamy w komunikacie opublikowanym przez stację.

Kim był Maciej Bakes? Głos znany pokoleniom słuchaczy

Urodzony w Chorzowie Maciej Bakes dołączył do zespołu radiowego w 1972 roku. Choć z wykształcenia był polonistą i przez dwa lata pracował jako nauczyciel, to właśnie z radiem związał swoje życie zawodowe. Słuchacze przez dziesięciolecia kojarzyli go przede wszystkim z popularną audycją ekologiczną "Zielony telefon". Jego zaangażowanie w tematykę ochrony środowiska zostało wielokrotnie docenione, o czym przypomina stacja:

"Za popularyzację tematyki ekologicznej otrzymał w roku 2003 Nagrodę Ministra Środowiska a w roku 2012 został nagrodzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Zielonym Czekiem" w kategorii "Nagroda Specjalna" za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych."

"Profesjonalista i człowiek zaangażowany". Wspomnienia o dziennikarzu

Maciej Bakes był nie tylko cenionym dziennikarzem, ale również osobą, którą z szacunkiem wspominają współpracownicy. Swoimi wspomnieniami podzielił się również Maciej Gramatyka, prezydent Tychów, który miał okazję z nim współpracować.

- Poznałem go jako dziennikarza radiowego podczas mojej pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędzie Marszałkowskim. Współpracowaliśmy m.in. przy popularyzacji wiedzy na temat ochrony środowiska. Był jednym z najbardziej doświadczonych dziennikarzy radiowych na Śląsku. Zapamiętam go jako profesjonalistę i człowieka zaangażowanego w swoją pracę. Żegnaj, Maćku. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia

- przekazał prezydent Maciej Gramatyka w mediach społecznościowych.