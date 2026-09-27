Wieczorny koncert w centrum miasta. „Hallelujah” na Rynku w Gliwicach

Piątkowy wieczór odmienił całkowicie klimat tętniącego życiem centrum Gliwic. Wśród gwaru rozmów i miejskiego szumu niespodziewanie pojawiły się takty kultowego utworu „Hallelujah”.

Nastrojowe oświetlenie odbijało się na wilgotnym bruku, a wzrok przechodniów skierował się w stronę plenerowego instrumentu. Przy klawiszach zasiadł młody mężczyzna, który z pełnym spokojem oddawał się grze, ignorując otaczający go tłum.

Z każdą minutą uliczny występ gromadził coraz większą widownię.

Niektórzy przystawali tylko na chwilę, inni wyciągali smartfony, aby uwiecznić ten moment.

Zwyczajny, piątkowy pośpiech nagle ustąpił miejsca chwili zadumy.

Na jednej z pobliskich ławek usiadło starsze małżeństwo, które w milczeniu chłonęło płynącą w powietrzu melodię. Być może kompozycja przywołała w ich pamięci ważne chwile, co wyraźnie rysowało się na ich skupionych twarzach, podczas gdy artysta kontynuował swój niecodzienny recital.

Anonimowy muzyk przyciąga tłumy przechodniów w Gliwicach

Uliczny wirtuoz konsekwentnie unika rozgłosu, budując wokół siebie aurę tajemnicy. Ostatnimi czasy widywano go w ciemnej, sportowej odzieży. Sposób, w jaki mężczyzna pochyla się nad klawiaturą, sprawia, że konstrukcja fortepianu przypadkowo zasłania jego rysy twarzy.

Zgromadzona publiczność widzi przede wszystkim sam instrument oraz dłonie przemykające po klawiszach. Dla mijających go ludzi jest po prostu kolejnym nieznajomym, który postanowił podzielić się swoim talentem na żywo.

Choć nie sposób przewidzieć, ilu spacerowiczów zatrzyma się danego dnia przy grajku, jego uliczna twórczość bez wątpienia intryguje i przykuwa uwagę.

Internetowy sukces nagrania z artystą. Pół miliona wyświetleń w dobę

Podobne zainteresowanie wzbudził wcześniejszy koncert, podczas którego zagadkowy pianista wykonał na gliwickim Rynku znaną kompozycję Hansa Zimmera. Amatorskie wideo uwieczniające to zdarzenie trafiło na platformę Instagram i błyskawicznie stało się hitem sieci.

W zaledwie dobę materiał odtworzono tysiące razy, a internauci masowo zostawiali komentarze.

Użytkownicy mediów społecznościowych szybko rozpoczęli internetowe śledztwo, próbując poznać tożsamość ulicznego artysty. Ustalono, że muzyk prowadzi profil o nazwie @mis3rabl3_man. To właśnie tam twórca udostępnia zapisy swoich plenerowych koncertów i informuje o nadchodzących występach.

6

Plenerowy fortepian AURORA w Gliwicach. Przeniesienie z Parku Chopina

Obecność samego fortepianu na głównym placu miasta nie jest kwestią przypadku. Ogólnodostępny instrument marki AURORA został tam zainstalowany w kwietniu 2026 roku.

Wcześniej stał on w gliwickim Parku Chopina, a obecnie z plenerowej klawiatury może skorzystać absolutnie każdy chętny. Takie niecodzienne sytuacje udowadniają, jak ogromny wpływ na przestrzeń publiczną mają uliczne instrumenty.

Nie są wymagane drogie bilety, ogromne sceny czy profesjonalna akustyka. Zaledwie odrobina talentu i ogólnodostępny fortepian wystarczą, aby zabiegani mieszkańcy na chwilę zwolnili krok. Ludzie przystają, wsłuchują się w dźwięki i chłoną wyjątkową atmosferę. Wielu z nich kolejnego dnia wraca w to samo miejsce, mając nadzieję, że tajemniczy artysta znów zagra.