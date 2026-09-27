Ogromny pożar hali w Krakowie. Na miejscu dziesiątki strażaków

Pożar hali w Nowej Hucie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie. Jak informuje straż pożarna, zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 13:20. Ogniem zajęła się hala magazynowa o powierzchni około 480 metrów kwadratowych, zlokalizowana w rejonie ulicy Ciepłowniczej w Krakowie. Wewnątrz składowane były materiały chemiczne, co znacząco skomplikowało działania służb.

Trudna akcja gaśnicza i apel do mieszkańców

Ze względu na składowane w hali środki do dezynfekcji, akcja gaśnicza od samego początku była bardzo wymagająca. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Jak informuje Maciej Podymkiewicz z komendy miejskiej straży pożarnej w Krakowie: "Na miejscu działa 45 strażaków".

Służby wystosowały również apel do mieszkańców i osób postronnych o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbliżanie się do rejonu akcji gaśniczej aż do jej zakończenia.

Ewakuacja pracowników. Wszyscy są bezpieczni

Najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. W momencie wybuchu ognia w obiekcie przebywało łącznie dziesięć osób. Wszystkie zdołały bezpiecznie opuścić zagrożony budynek jeszcze przed przybyciem służb. Szczegóły dotyczące ewakuacji i przebiegu akcji przekazał przedstawiciel krakowskiej straży pożarnej.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób. 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W tym momencie trwa dogaszanie, w środku znajdowały się środki do dezynfekcji

- mówi Radiu Eska Maciej Podymkiewicz z komendy miejskiej straży pożarnej w Krakowie.

Obecnie sytuacja jest już opanowana, a strażacy prowadzą dogaszanie pogorzeliska, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.

Współpraca: Jakub Solarz, Radio Eska.