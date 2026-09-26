Nagłe ocieplenie w Tatrach. TOPR ostrzega przed lawinami

W Tatrach wciąż panują zimowe warunki, choć już w sobotę sytuacja pogodowa ma się gwałtownie zmienić. Po ostatnich opadach śniegu wyżej położone szlaki są przykryte białą warstwą, a w wielu miejscach pojawiło się oblodzenie.

Do tego dochodzi zapowiadany przez synoptyków znaczny wzrost temperatury. I właśnie ten gwałtowny skok może stanowić poważne zagrożenie.

Według prognoz temperatura na Kasprowym Wierchu może w sobotę wzrosnąć do 12 stopni Celsjusza. Dla turystów może to oznaczać znacznie trudniejsze warunki na szlakach. Zalegający w wyższych partiach śnieg będzie się szybko nagrzewał i stawał coraz cięższy oraz bardziej mokry.

TOPR ostrzega, że właśnie wtedy może dojść do samoistnego schodzenia lawin.

– Wzrost temperatury będzie sprzyjał występowaniu zjawiska lawin samoistnych z ciężkiego, mokrego śniegu – ostrzegają ratownicy.

Lawiny mogą zejść same

Niebezpieczne mogą być przede wszystkim strome stoki o podłożu trawiastym i skalnym. To właśnie tam, wraz ze wzrostem temperatury, ciężki śnieg może zacząć zsuwać się w dół.

Co ważne, nie musi dojść do dodatkowego obciążenia stoku przez turystę. Lawiny mogą schodzić samoistnie.

Powyżej 1900 m n.p.m. obowiązuje obecnie pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To najniższy poziom w pięciostopniowej skali, ale nie oznacza całkowitego braku zagrożenia.

W określonych warunkach lawiny nadal mogą się pojawić, zwłaszcza na stromych stokach. Ratownicy TOPR zwracają uwagę, że przy obecnych warunkach szczególnie ważne jest rozsądne planowanie górskich wycieczek.

TOPR odradza wyjścia powyżej schronisk.

– Prosimy o roztropne planowanie wyjść górskich, nie zalecamy wycieczek powyżej górskich schronisk – apelują ratownicy.

Przed wyjściem w góry należy dokładnie sprawdzić aktualną prognozę pogody oraz komunikat lawinowy. Warunki w wyższych partiach Tatr mogą znacząco różnić się od tych panujących w Zakopanem czy w dolinach.

Quiz. Tatry, Karkonosze, czy Bieszczady? Rozpoznasz, gdzie znajdują się te popularne miejsca? Pytanie 1 z 13 Na początek łatwizna. Na zdjęciu jedno z najczęściej fotografowanych jezior w Polsce. Gdzie się znajduje? w Tatrach w Bieszczadach w Karkonoszach Następne pytanie

Zima jeszcze nie odpuszcza

Choć gwałtowne ocieplenie może dawać wrażenie, że w Tatrach zaczyna się wiosenna aura, wyższe partie gór nadal pozostają w zimowej szacie.

Śnieg, oblodzenie, ograniczona orientacja w terenie i gwałtownie rosnąca temperatura tworzą mieszankę, która może być szczególnie zdradliwa dla mniej doświadczonych turystów.

TOPR apeluje więc o ostrożność i odradza w sobotę wycieczki powyżej schronisk.