Naborami jesień się zaczyna. Ponad 1 mld zł z Funduszy Europejskich na inwestycje w Małopolsce

– Fundusze Europejskie odgrywają dziś ważną rolę w budowaniu odporności naszego regionu - zarówno poprzez inwestycje infrastrukturalne, jak i rozwój technologii wzmacniających bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego uruchomiliśmy projekt „Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo”, który pozwoli wzmocnić potencjał naszego regionu zarówno w czasie stabilnego rozwoju, jak i w sytuacjach wymagających szybkiej mobilizacji – podkreśla Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Projekt Silna Małopolska to inicjatywa zbudowana na potencjale funduszy europejskich, którymi zarządza region. Dzięki zmianom w programie FEM 2021–2027 znaczna część środków została przekierowana na działania wzmacniające gotowość regionu. Ponad miliard złotych przeznaczamy m.in.: na rozwój technologii podwójnego zastosowania, poprawę dostępu do wody, inwestycje w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo oraz rozwój kompetencji związanych z gotowością cywilną. To konkretne projekty: od nowoczesnych rozwiązań technologicznych, przez infrastrukturę transportową i miejsca schronienia, po rozwój umiejętności w zawodach kluczowych dla bezpieczeństwa i odporności społecznej.

Autor: archiwum UMWM/ Materiały prasowe

Priorytety na dziś

Zarząd Województwa, planując inwestycje związane z nowymi wyzwaniami, położył duży nacisk na projekty o podwójnym zastosowaniu - takie, które w normalnych warunkach służą na co dzień mieszkańcom i gospodarce, a w sytuacji kryzysowej wspierają ochronę ludności, ciągłość funkcjonowania kluczowych usług publicznych lub mobilność.

W ramach projektów niekonkurencyjnych, czyli zadań o charakterze strategicznym, realizowane będą m.in.: przedsięwzięcia z zakresu nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwa w szpitalach oraz wzmacniania bezpieczeństwa wodnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie realizuje w Centrum Technologii Kosmicznych projekt „Rozwój sektora kosmicznego w Małopolsce”, finansowany ze środków unijnych. Nowa infrastruktura stanie się elementem krajowej i europejskiej bazy technologicznoprzemysłowej, wspierającej również potencjał sektora bezpieczeństwa i obronności. Inwestycja obejmuje wyposażenie laboratoriów tematycznych, stanowisk badawczych i zaplecza do testowania nowych rozwiązań kosmicznych. Ma charakter dualuse, co oznacza, iż opracowane technologie będą mogły znaleźć zastosowanie zarówno rynkowe, jak i w sektorze bezpieczeństwa.

Nabierają tempa także prace związane z uruchomieniem „tarczy cybernetycznej” dla małopolskich szpitali. Na terenie inwestycji Folwark Kompetencji w krakowskim Kobierzynie powstaje regionalna serwerownia i centrum współpracy dla specjalistów IT, tworzone jest także nowoczesne zaplecze infrastrukturalne.

– W dobie cyfryzacji każda przerwa w działaniu systemów szpitalnych może mieć poważne konsekwencje - nie tylko dla pacjentów, ale i dla funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Małopolskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ma działać nieprzerwanie, zapewniając stałe wsparcie. To inwestycja w bezpieczeństwo danych, ciągłość działania szpitali i nowoczesną ochronę zdrowia dla mieszkańców Małopolski. Razem tworzymy fundamenty cyfrowo bezpiecznej przyszłości naszego regionu – mówi Łukasz Smółka.

Małopolskie Centrum Cyberbezpieczeństwa będzie wzmacniać bezpieczeństwo cyfrowe placówek w całym województwie, monitorując środowiska IT, analizując incydenty i wspierając szpital w usuwaniu skutków cyberzagrożeń.

Inwestycje infrastrukturalne

Fundusze Europejskie wspierają także budowę spójnego systemu bezpieczeństwa cywilnego w naszym regionie. Samorząd Województwa przeznaczył 400 mln zł na strategiczne projekty transportowe (drogi, parkingi, nowe pociągi), które na co dzień służą mieszkańcom, a w sytuacjach kryzysowych pomagają ich chronić.

– Transport to kręgosłup odporności regionu. Drogi i kolej stanowić będą kanały ewakuacji i dostaw, a węzły komunikacyjne mogą pełnić rolę punktów koncentracji i wsparcia ludności. Budujemy infrastrukturę, która dziś ułatwia codzienne życie mieszkańców, a jednocześnie wzmacnia nasze możliwości reagowania w sytuacjach zagrożenia – dodaje Marszałek Smółka.

Przykładem infrastruktury o podwójnym zastosowaniu jest parking pod budynkiem Małopolskiego Centrum Psychiatrii w Krakowie, który w razie potrzeby stanie się miejscem schronienia dla pacjentów i personelu, udzielania pomocy i podtrzymania leczenia. Podobnie przygotowywane będą obiekty lokalne oraz parkingi „parkuj i jedź”, które na co dzień służą mieszkańcom, a w sytuacjach kryzysowych zwiększą ich bezpieczeństwo.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Wizualizacja Małopolskiego Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych - Szpital Św. Ludwika w Krakowie

W planach jest także budowa Centrum Szkoleniowo-Treningowego dla Małopolskiego Garnizonu Policji - nowoczesnego kompleksu wyposażonego w infrastrukturę do symulacji taktycznych, strzelnice, plac manewrowy i sale wykładowe. Obiekt będzie służył szkoleniu służb ratowniczych i przygotowaniu funkcjonariuszy do współczesnych wyzwań.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Wizualizacja Centrum Szkoleniowo-Treningowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Bezpieczeństwo wodne

Część planowanych inwestycji dotyczyć będzie obszarów bezpośrednio wpływających na codzienne życie mieszkańców, jak dostęp do wody. Środki unijne pomogą zapewnić go jak największej liczbie Małopolan oraz wzmocnić sieć wodnokanalizacyjną, tak aby była odporna na zagrożenia kryzysowe i mogła sprawnie funkcjonować w warunkach nadzwyczajnych. Program FEM przewiduje m.in. budowę i modernizację ujęć wody, stacji uzdatniania, sieci wodociągowych, alternatywnych źródeł wody pitnej oraz rozwiązania zwiększające ich bezpieczeństwo i niezawodność.

Na co można uzyskać wsparcie?

Blisko 400 mln zł przeznaczono na inwestycje realizowane w ramach naborów konkursowych. Małopolskie samorządy, instytucje, firmy i organizacje społeczne będą mogły ubiegać się między innymi o dofinansowanie projektów zarówno infrastrukturalnych, jak i dotyczących podnoszenia kompetencji:

160 mln zł trafi do beneficjentów realizujących projekty wodnokanalizacyjne,

trafi do beneficjentów realizujących projekty wodnokanalizacyjne, 85 mln zł przeznaczono na zadania z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarze ochrony ludności i cyberbezpieczeństwa,

przeznaczono na zadania z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarze ochrony ludności i cyberbezpieczeństwa, 26 mln zł otrzymają projekty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej informacji na temat planowanych szkoleń oraz harmonogramu naborów wniosków na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

Materiał Sponsorowany