To będzie nowe, ekologiczne źródło ciepła dla Krakowa. Wmurowano kamień węgielny i kapsułę czasu

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w Krakowie zapoczątkowało budowę innowacyjnego źródła ciepła, które ma zrewolucjonizować lokalną energetykę.

Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, wyposażona w silniki kogeneracyjne, zapewni stabilne dostawy energii i znacząco zredukuje zużycie węgla.

Sprawdź, jak ta miliardowa inwestycja wpłynie na niższe rachunki za ogrzewanie i czystsze powietrze w Krakowie już w najbliższych latach!

To będzie nowoczesne kogeneracyjne źródło, które doprowadzi ciepło do krakowskich mieszkań i instytucji! W pierwszym etapie będzie składało się z 10 silników gazowych podzielonych na dwa zespoły, każdy o mocy elektrycznej 49,8 MWe i cieplnej około 50 MWt, co pozwoli na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła w sposób bardziej efektywny. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum polskich firm – Unibep i SBB Energy S.A. Dzięki tej inwestycji zmniejszy się zużycie węgla w EC Kraków o 3300 wagonów rocznie.

– Kraków dzisiaj wyznacza trendy, Kraków jest dzisiaj miejscem w którym wszystko się zgadza w zakresie inwestycyjnym. To jest niezwykle ważna chwila nie tylko dla Krakowa dla Polskiej Grupy Energetycznej ale to jest wielka chwila dla całego polskiego ciepłownictwa, polskiej energetyki, bo transformacja energetyczna, która jest często hasłem, to jest w praktyce taka inwestycja jak tu. Do 2034 roku 3 miliardy złotych, która w praktyce ma zagwarantować dostawy ciepła, w możliwie najniższych cenach. I to jest w praktyce ta transformacja energetyczna. Mieszkańcy Krakowa nie będą musieli obawiać się dostaw ciepła, nie będą musieli obawiać się o jego wysokie ceny. Dzięki tej inwestycji to zostanie zagwarantowane – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Podkreślono także, że nowe źródło ciepła jest ekologiczne i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Krakowie.

– Bezpieczeństwo dostaw, cena i środowisko! Dziękuję, że tak poważnie zabraliście się za dekarbonizację – dodał w swoim przemówienie Stanisław Kracik, komisarz Krakowa.

Kolejne etapy inwestycyjne w krakowskiej elektrociepłowni sprawią, że do końca 2030 roku ciepło dostarczane mieszkańcom będzie produkowane bez użycia węgla. Następnie, do roku 2034, zakład osiągnie pełną transformację – wytwarzając zarówno ciepło, jak i energię elektryczną w nowoczesnych urządzeniach wytwórczych.

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