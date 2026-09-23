Znany wolontariusz w opałach z powodu… plecaka! „Najpierw stwierdzili, że przewożę bombę…”

„Najpierw stwierdzili, że przewożę bombę…” – kuriozalna kontrola w pociągu

Sebastian Kozielski opisał sytuację w emocjonalnym, ale pełnym humoru wpisie:

„Serdecznie pozdrawiam Pana kierownika pociągu i wszystkich konduktorów, którzy najpierw stwierdzili, że przewożę bombę, a później dokładnie mierzyli, czy mogę przewozić ten bagaż”

Jak relacjonuje, plecak jest szyty na wymiar i mieści się we wszystkich limitach, a on sam od lat kupuje bilety i nie prosi o żadne ulgi:

„PKP Intercity. Pociąg do podróży bilety kupuję sobie sam od kilku lat, nie proszę o bezpłatne przejazdy, ale chociaż nie utrudniajcie, plecak jest szyty na wymiar, mieści się we wszystkich limitach”

Najbardziej absurdalny moment? Komunikat z głośników:

„Pasażer bagażu proszony pilnie do obsługi pociągu, w innym przypadku bagaż zostanie wydalony!”

A Marshall? Siedział obok i słuchał.

Internauci w szoku: „Są jakieś limity bagażu?!”

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielu internautów przyznało, że nie miało pojęcia o istnieniu limitów bagażowych w PKP Intercity.

„Pierwsze słyszę, że ktoś mierzy plecaki w pociągu.”

„To chyba żart, przecież ludzie wnoszą walizki jak szafy.”

„Marshall, trzymaj się, Twój plecak ma chyba więcej przygód niż niejedna walizka!”

- czytamy m.in. w komentarzach

Jakie limity bagażu obowiązują w PKP Intercity?

Takie ograniczenia jednak istnieją. Według aktualnych zasad przewoźnika, każdy pasażer może zabrać jedną sztukę bagażu głównego i jedną sztukę podręczną, o ile mieszczą się w wyznaczonym miejscu – na półce lub pod siedzeniem.

Najważniejsze limity:

Suma trzech wymiarów bagażu nie może przekroczyć 200 cm

W klasie 2 limit wagowy wynosi 36 kg, a dla dzieci do 12 lat – 15 kg

W klasie 1 limit to 50–100 kg, zależnie od typu przedziału

Bagaż ponadwymiarowy (powyżej 200 cm lub powyżej 35 kg) wymaga dodatkowego biletu

Co ważne, PKP Intercity nie określa dokładnych wymiarów plecaków czy walizek, a jedynie wymaga, by mieściły się w przeznaczonych miejscach. Konduktor może jednak sprawdzić wagę lub wymiary, jeśli uzna to za konieczne.

Kim jest Marshall – Pies do zadań specjalnych?

Sebastian Kozielski od lat działa charytatywnie jako Marshall – Pies do zadań specjalnych, odwiedzając dzieci na oddziałach onkologicznych, rehabilitacyjnych i w hospicjach. Jego charakterystyczny czerwony strój i maskotka Marshalla z „Psiego Patrolu” stały się symbolem wsparcia i uśmiechu dla najmłodszych pacjentów.

Najbardziej znane akcje Marshalla:

Wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie regularnie pojawia się na oddziałach onkologicznych, przynosząc dzieciom prezenty i pozytywną energię.

Akcje w szpitalach w całej Polsce, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu – często organizowane spontanicznie, na prośbę rodziców.

Udział w zbiórkach charytatywnych, w tym akcjach dla dzieci walczących z nowotworami oraz dla rodzin w trudnej sytuacji.

Spotkania edukacyjne, podczas których uczy dzieci zasad bezpieczeństwa i odwagi, wykorzystując popularność bohatera z bajki.

To również jedna z najbardziej pozytywnych postaci polskiego internetu. Wolontariusz jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Marshall stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wolontariackich w Polsce – jego działania śledzą tysiące osób, a każde nagranie z wizyt w szpitalach zdobywa ogromną popularność.

Plecak Marshalla w centrum uwagi

Choć sytuacja w pociągu była dla Kozielskiego stresująca, internauci potraktowali ją z humorem. Sam wolontariusz również nie stracił pogody ducha – a jego plecak, szyty na wymiar i zgodny z regulaminem, stał się bohaterem kolejnej historii.

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