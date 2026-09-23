18-latek stracił panowanie nad motocyklem. Uderzył w pieszego na przejściu

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- We wtorek, 22 września tuż przed godziną 18.00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach doszło do wypadku. W zdarzeniu wzięli udział pieszy oraz kierujący motocyklem.
- 18-letni motocyklista na mokrej drodze stracił kontrolę nad swoim pojazdem. W efekcie ślizgający się motocykl z impetem uderzył w 35-latka, który przechodził przez przejście dla pieszych.
- Poszkodowany mężczyzna został odwieziony do szpitala, ale jego obrażenia nie okazały się zagrażające życiu. Policja potwierdziła, że obaj uczestnicy byli całkowicie trzeźwi.
Jak doszło do potrącenia pieszego w Myślenicach?
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 22 września przed godziną 18.00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach. Z ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wynika, że główną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do trudnych, jesiennych warunków na drodze.
18-letni motocyklista poruszał się ulicą Kniaziewicza od ulicy Dąbrowskiego w stronę ulicy 3-go Maja. Przed oznakowanym przejściem dla pieszych dostrzegł 35-latka znajdującego się na pasach. Kierowca próbował gwałtownie zahamować, by uniknąć zderzenia. Manewr na mokrej jezdni skończył się tragicznie. Jednoślad przewrócił się, a ślizgający się motocykl uderzył w pieszego przechodzącego przez ulicę.
Policja przypomina o rozsądku i ostrożności na drogach
Na miejsce natychmiast wezwano służby oraz patrol policji. 35-letni pieszy z obrażeniami trafił do szpitala dzięki interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Mundurowi poinformowali, że stan poszkodowanego jest stabilny, a jego życiu nic nie grozi. Zbadano też trzeźwość obu uczestników wypadku – potwierdzono, że zarówno 18-latek, jak i 35-latek nie byli pod wpływem alkoholu.
Wypadek w Myślenicach dowodzi, że jesienne warunki na drodze bywają niezwykle niebezpieczne. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mokra jezdnia, opady deszczu, liście i szybko zapadający zmrok wydłużają drogę hamowania każdego pojazdu. Służby przypominają, że w okolicach przejść dla pieszych trzeba bezwzględnie zwalniać i uważać na przechodniów. Piesi z kolei powinni dbać o widoczność na drodze, używając odblasków i upewniając się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne.