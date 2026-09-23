18-latek stracił panowanie nad motocyklem. Uderzył w pieszego na przejściu

We wtorek, 22 września tuż przed godziną 18.00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach doszło do wypadku. W zdarzeniu wzięli udział pieszy oraz kierujący motocyklem.

18-letni motocyklista na mokrej drodze stracił kontrolę nad swoim pojazdem. W efekcie ślizgający się motocykl z impetem uderzył w 35-latka , który przechodził przez przejście dla pieszych.

, który przechodził przez przejście dla pieszych. Poszkodowany mężczyzna został odwieziony do szpitala, ale jego obrażenia nie okazały się zagrażające życiu. Policja potwierdziła, że obaj uczestnicy byli całkowicie trzeźwi.

Jak doszło do potrącenia pieszego w Myślenicach?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 22 września przed godziną 18.00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach. Z ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wynika, że główną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do trudnych, jesiennych warunków na drodze.

18-letni motocyklista poruszał się ulicą Kniaziewicza od ulicy Dąbrowskiego w stronę ulicy 3-go Maja. Przed oznakowanym przejściem dla pieszych dostrzegł 35-latka znajdującego się na pasach. Kierowca próbował gwałtownie zahamować, by uniknąć zderzenia. Manewr na mokrej jezdni skończył się tragicznie. Jednoślad przewrócił się, a ślizgający się motocykl uderzył w pieszego przechodzącego przez ulicę.

Policja przypomina o rozsądku i ostrożności na drogach

Na miejsce natychmiast wezwano służby oraz patrol policji. 35-letni pieszy z obrażeniami trafił do szpitala dzięki interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Mundurowi poinformowali, że stan poszkodowanego jest stabilny, a jego życiu nic nie grozi. Zbadano też trzeźwość obu uczestników wypadku – potwierdzono, że zarówno 18-latek, jak i 35-latek nie byli pod wpływem alkoholu.

Wypadek w Myślenicach dowodzi, że jesienne warunki na drodze bywają niezwykle niebezpieczne. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mokra jezdnia, opady deszczu, liście i szybko zapadający zmrok wydłużają drogę hamowania każdego pojazdu. Służby przypominają, że w okolicach przejść dla pieszych trzeba bezwzględnie zwalniać i uważać na przechodniów. Piesi z kolei powinni dbać o widoczność na drodze, używając odblasków i upewniając się, że wejście na jezdnię jest bezpieczne.

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