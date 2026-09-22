Śnieg jak w środku zimy, a wciąż mamy astronomiczne lato! Mocno sypnęło na Kasprowym Wierchu. "U nas stabilnie"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-22 9:03

Na Kasprowym Wierchu zima postanowiła wejść bez zaproszenia. PKL opublikowały krótką rolkę z kamery na szczycie – widać na niej gęste, ciężkie płatki śniegu, grubą warstwę białej pokrywy oraz pracowników, którzy odśnieżają dojścia i szlaki komunikacyjne. W ruch poszła nawet maszyna do odśnieżania. A wszystko to… wciąż podczas astronomicznego lata, do którego zakończenia właśnie odliczamy ostatnie godziny.

Kasprowy Wierch zasypany. „U nas stabilnie”

PKL Kasprowy Wierch w swoim wpisie nie kryją zaskoczenia:

„U nas stabilnie. A u Was? Na Kasprowym Wierchu śnieg trzyma już drugi dzień i wygląda na to, że zima postanowiła przypomnieć o sobie nieco wcześniej”

I faktycznie – na nagraniu widać sceny jak z grudnia, a nie z końcówki lata.

Grube płaty śniegu spadają z nieba jak w środku sezonu narciarskiego. Cały teren wokół stacji jest przykryty białą warstwą, a pracownicy PKL od rana walczą z opadami, odśnieżając przejścia i zabezpieczając infrastrukturę.

Pracownicy w akcji. W ruch poszła maszyna do odśnieżania

Na filmie widać, że opady są na tyle intensywne, iż konieczne było użycie cięższego sprzętu. Maszyna do odśnieżania toruje drogę wzdłuż szlaków komunikacyjnych, a pracownicy ręcznie usuwają śnieg z newralgicznych miejsc.

To rzadki widok w drugiej połowie września – szczególnie że w niższych partiach kraju wciąż panują typowo letnie temperatury.

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Choć krajobraz na Kasprowym wygląda jak początek zimowego sezonu, kalendarz mówi co innego. Astronomiczne lato kończy się dopiero 22 września o godzinie 20.44, kiedy rozpocznie się astronomiczna jesień w 2026 roku. W chwili publikacji nagrania w Tatrach wciąż trwało więc lato – przynajmniej według kalendarza, bo pogoda na szczycie Kasprowego Wierchu wybrała zupełnie inny scenariusz.

„Team lato czy zima?”

Pod nagraniem pojawiły się głosy niedowierzania. Jeden z internautów skomentował krótko: „Czy to Prima Aprilis?”, sugerując, że wrześniowa śnieżyca wygląda jak żart. Inni piszą, że trudno uwierzyć w tak zimowy krajobraz, gdy w dolinach wciąż świeci słońce i panują letnie temperatury.

Polskie Koleje Linowe zachęcają w swoim wpisie do zabawy, zadając przewrotne pytanie: „A Wy jesteście team lato czy zima?”.

Kasprowy Wierch po raz kolejny udowodnił, że pogoda w górach potrafi zaskoczyć i pokazać zimę wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa.

Śnieg sypnął na Kasprowym Wierchu
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